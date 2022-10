Reivindica Yuridia a las mujeres en el regional mexicano

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Entrona, atrevida, valiente, sin miramientos ni complejos es como se asume Yuridia en su etapa vernácula, y como dice ella, "Pa' Luego Es Tarde".

Así fue como nombró al disco que estrenó hace unos días, Pa' Luego Es Tarde (del que han sonado "Y Tú ¿Qué Ganas?", "Me Hace Tanto Bien" y "Con Qué Se Pega un Corazón"), el cual la suma al gremio de mujeres aventuradas y deseosas de tener un lugar propio con las rancheras.

"Estamos luchándole, porque yo sé que es una cosa muy difícil que una mujer destaque en la música regional. No sé si está estigmatizado, pero sí siento que las mujeres tenemos mucho que aportar al género regional", contó Yuridia en entrevista exclusiva.

Considerada la egresada más exitosa de la cuarta generación del reality La Academia y una de las reinas de la balada pop en México, afirmó que el género vernáculo siempre lo tuvo pendiente, pero jamás se negó a este.

"(Parece que los hombres) lo dominan, pero no sé hasta qué punto. Siempre existió una Lola Beltrán, una Estelita Núñez, una Rocío Dúrcal.

"Más bien, como este género es fuerte, siento que no consideran a las mujeres como algo fuerte, como algo tan bravío. Todas esas mujeres siempre fueron fuertes, es cuestión de que la gente cambie el chip, que nos vea fuertes. Entronas somos, aquí estamos".

Con mucha fuerza en su nuevo disco

La sinaloense, quien acaba de cumplir 36 años y es esposa de Matías Aranda, estrenó el pasado fin de semana su nuevo sencillo, titulado "Qué Agonía", con Ángela Aguilar, el cual calificó como una pieza fundamental en su carrera.

"(A Ángela) la conocí en Texas, en un show del 'Jaripeo sin Fronteras' de su papá (Pepe Aguilar). Ahí la conocí, y me dice Matías: 'Es que se emocionó cuando te vio'. Y yo: 'Ay, no, ¿cómo?'.

"Desde ese día dije: 'Algún día voy a trabajar con Ángela Aguilar, en algún momento'. Y se puso a componer, nos mandó una canción para que yo la grabara y la grabé sola. Y dije: 'No, es el momento adecuado para grabar con ella'. Tiene una voz muy dulce. Me encantó grabar con ella", recordó Yuridia.

Todo el álbum contó con la dirección y coproducción de Eden Muñoz, con quien hizo una química artística perfecta y compuso muchas más canciones de las que serán conocidas con este proyecto.

"Siendo de Sinaloa, lo entendí muy bien, somos del norte, es tan divertido, tan amoroso, me facilitó la vida. El primer día de grabación nos tomamos una cervezas y grabamos cuatro canciones.

"Hicimos un montón, hasta que dije: 'Hay que pararle, porque nos vamos a confundir'. Ya luego haremos un volumen dos. El 'Pa' Luego Es Más Tarde' o como sea".

De tal palo, tal astilla

Además de su participación como coach en La Voz México de este año, Yuridia sorprendió a su audiencia porque dio a conocer que su hijo, Phoenix, está encaminándose a la cantada y no descarta que se dedique a ello profesionalmente.

"Compone, toca el bajoloche, el que tocan con los corridos tumbados. Me gusta que le guste la música, que haya encontrado de una manera tan cortita algo que le llene el corazón, es algo muy bonito, me siento muy orgullosa de él".

Pero, ¿cómo ha sido la convivencia con su hijo adolescente?

"No está padre ser mamá de un adolescente. Uno dice: 'La parte más difícil es cuando tienes que cambiar pañales'. Y no. Un día dicen: 'Te amo', y otro: '¡Ay, te odio!' Pero así es. Digo, ¿qué está pasando? Me das miedo, 'Tereso'.

"Es a todo dar, muy cariñoso, tiene su temperamento como el gran escorpio que es, sabe cómo demostrar el amor a su familia y es un regalo de Dios", expresó.