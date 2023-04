Relata 'Boksoon Debe Morir' la doble vida de una letal mujer

Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Tener la presión de ser la mejor en su campo y a la vez intentar ser una buena madre para una hija adolescente. Eso une a Gil Boksoon y a Jeon Do-yeon.

La primera es la asesina a sueldo más letal de Corea del Sur. La segunda, una de las más respetadas actrices del país y quien la interpreta en el sofisticado thriller de acción Boksoon Debe Morir, que estrenó Netflix.

"Profesionalismo es en lo que ambas nos parecemos", responde sin dudar Jeon, de 50 años, desde Seúl, en un encuentro virtual con medios. "Boksoon es una asesina y yo soy una actriz, pero diría que tan sólo la naturaleza de nuestro trabajo es distinta. Nuestra ética laboral y nuestras posiciones son muy similares".

Experta en intensos dramas y romances televisivos (el más reciente, el fenómeno Curso Intensivo de Amor), y ganadora como Mejor Actriz por el filme Secret Sunshine en el Festival de Cine de Cannes, la reverenciada Jeon se sentía atrapada en el molde de ciertos papeles. El guion de Boksoon Debe Morir, de Byun Sung-hyun, la liberó de esa "caja".

Sí, hay intensidad y matices emocionales en la dinámica entre Boksoon y su hija, a quien le guarda secretos y con quien no logra conectar. También en su relación con su jefe (Sol Kyung-gu), con quien le ata un misterioso pasado, y con sus colegas más jóvenes, quienes desearían tomar su lugar como reina de los "shows" (asesinatos).

Lo nuevo para Jeon fueron las escenas de acción. Largas y exquisitamente fotografiadas escenas de peleas, muchas de ellas sin dobles, donde utiliza martillos, pistolas, sus puños o incluso un plumón, porque a Boksoon, tras quebrar una regla del gremio, se le echará encima toda la industria de asesinos a sueldo.

"Personalmente, creo que a mis viejos fans les interesará mucho esta película de acción, pero que también serán algo cínicos acerca de mi personaje", admite Jeon, madre de una niña de 14 años, edad similar a la de la pequeña del filme.

"Al imaginar eso, practiqué muy duro para completar con éxito cada secuencia de acción, porque quería hacerlo bien. Creo que cuando la gente vea Boksoon dirá que me fue bien incluso en una cinta de acción", agrega.

¿Tuvo Jeon miedo? Por supuesto, pero no por la posibilidad de decepcionar a sus seguidores, sino por pura y dura ética profesional.

"La parte más difícil fue que mis compañeros, en todas esas escenas de acción, no son actores dotados en el género, sino colegas. Temía lastimar a alguien, así que practiqué y entrené mucho".

CAUTIVA A LA BERLINALE

Con alucinantes planos secuencias y una retorcida trama, otro thriller de acción llamado Oldboy sacudió al Festival de Cine de Cannes en 2004. En el pasado Festival de Cine de Berlín, Boksoon Debe Morir hizo eco de aquel filme de Park Chan-wook e hipnotizó a la audiencia con una exhibición fuera de competencia.

"Basado en la recepción que tuvimos en Berlín, creo que la película será muy bien recibida globalmente también. Me avergüenzo fácilmente, así que no suelo ver mis películas en cines. Pero sí pienso que las reacciones en Berlín fueron las mejores que he visto", considera el realizador, Byun (Kingmaker).

De apenas 42 años, el director es una de las voces más frescas y vibrantes de Corea del Sur. Aquí creó un microcosmos, donde además de acción exuda humor negro, y que bebe de referencias occidentales que van desde Kill Bill hasta John Wick.

"Esta película se sentirá más como una historia de caricatura que una película criminal real o cruda. Ninguno de los personajes del filme cree que asesinar es una atrocidad, excepto la hija de Boksoon. Es por eso que no considero que pueda ser clasificada como algo serio o terrorífico".

"La gente está inherentemente interesada en las cosas que no puede hacer. Toda la gente sabe que asesinar es malo, pero las películas sobre asesinos continúan apareciendo. Creo que la gente tiene deseo de eso".