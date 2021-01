Relata Dalilah Polanco agresión sexual

Reforma

Ciudad de México— Dalilah Polanco contó en entrevista con Yordi Rosado que fue víctima de una agresión física y sexual por parte de una figura pública.

La actriz relató que la experiencia fue hace algunos años, después de la presentación de una telenovela.

"Alguna vez también sentí la fuerza de un hombre que me quiso someter de alguna manera. Estaba muy borracho y fue una experiencia terrible porque ahí te das cuenta de 'si quiere matarme, me mata'.

"Así de fácil, fue una experiencia muy fea que no se la deseo a nadie y tuve que ser mucho más inteligente que él para salir de esa situación sin ser ni violada ni madreada ni muerta", dijo.

Aunque Polanco no dio el nombre de su agresor, aseguró que se trató de una persona reconocida en el medio y detalló lo que tuvo que hacer para escapar de la situación.

"Fue una cosa muy fuerte porque te das cuenta de los miedos tan irracionales y cómo haces tonterías o callas nada más por hacerle caso a tus miedos".

La también comediante explicó que su victimario la acoso durante la presentación sin importarle que se tratara de un evento público.

"Justo cuando ya iba a irme, sentí cómo me agarró del cuello, me levantó del piso y me metió en su camioneta. Sí fue de susto. Bendito sea Dios, no pasó (una violación). Sí hubo moretes y maltrato porque finalmente sí hubo violencia física a la hora de intentar lo que quería.

"Yo iba con una amiga, y mi amiga estaba muy bebida. Entonces cuando me mete en su camioneta le digo 'espérame tantito, soy responsable de ella'. Empecé a bajar la guardia (dejé de forcejear) porque dije 'éste ya lo trae en la cabeza, ya soy su presa y sí es más fuerte que yo, mucho más grande".

Sostuvo que fueron varias veces las que la tomó por la fuerza, que la amenazó en por lo menos un par de ocasiones y que incluso puso en riesgo la vida de ambos al manejar en estado de ebriedad.

"Empecé a seducirlo, ¡con un asco! ¡Porque tenía miedo de mi vida!

"De esas veces que dices: Me siento tan chiquita, pero tengo que sacar fuerza de algún lado porque a mí no me va a pasar esto".

Finalmente, pudo escapar de su agresor, pero fue una expeciencia desagradable y que la hizo sentir muy vulnerable.

"¡No es tu culpa! Si a un hombre tú le gustas y quiere abusar de ti, no te sientas culpable. Yo tuve culpa mucho tiempo", agregó.

En la entrevista, la actriz también habló del bebé que perdió, de su ex marido Sergio Catalán y de su relación con Eugenio Derbez.