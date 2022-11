Relata Toño Mauri en libro cómo sobrevivió al Covid-19

CDMX.- Una noche, mientras esperaba que llegaran los pulmones que le salvarían la vida después de luchar contra la Covid-19 y las secuelas de cuatro meses en coma, Toño Mauri perdió la fe por primera y única vez.

Otros médicos lo habían desahuciado porque no creían que pudiera aguantar las ocho horas de la operación y aunque su esposa Carla Alemán Magnani había dado con un hospital que les daba una última esperanza, el cantante y actor sintió que tenía que despedirse.

Ambos rezaron y lloraron juntos toda una noche, hasta que a las 7:00 horas llegaron los doctores para decirle que habían llegado los órganos para el trasplante.

"Para mí esas cosas fueron de Dios, no puede ser de otra forma", reflexiona el ex integrante de Fresas con Crema en entrevista.

El actor de La Antorcha Encendida ha vuelto a aquellos recuerdos para escribir su libro "Mi Nueva Vida, Un Gran Milagro", publicado por Urano, donde hace un relato sobre la etapa más difícil de su vida.

Si ofrece su historia es porque cree que su misión es compartirla para que otras personas puedan encontrar refugio en la fe, pues dice que él sobrevivió gracias a la compañía de Dios, con quien, dijo, tuvo pláticas.

"En esas noches larguísimas donde estaba solo, siempre sentía esa presencia. Era una plática de amigos, encontré un Dios diferente, un Dios que no está en la iglesia o los libros, era uno cercano. Cuando sientes esa compañía, las cosas se hacen más fáciles.

"Mi libro es el testimonio de toda mi experiencia, lo que realmente me tocó vivir, lo que me enseñó, lo que aprendí gracias a esto. Son muchas facetas, esta enfermedad me llevó por muchos caminos, pero Dios siempre me acompañó", expresó.

Un experiencia de vida transformativa

Para crear el material, Toño Mauri le platicaba su historia a Alejandro Pacheco y este se encargaba de redactar para que luego lo revisaran juntos.

El 15 de diciembre se cumplirán dos años desde el trasplante que recibió el intérprete de "Me Enamoro", quien se siente cada vez mejor y dice no haber tenido ningún problema respiratorio, pese a que este año volvió a contraer Covid.

Además del libro, Mauri lleva su misión por contar historias inspiradoras a la pantalla como productor junto a su hijo Toño y ejemplo de ello estará en la serie Mariachis, estelarizada por Pedro Fernández, Consuelo Duval, Vadhir Derbez y Alberto Estrella, la cual prevé llegar al público el próximo año.

"Mi hijo me dijo que tenía que enfocarme en lo que he vivido. Hemos buscado contenidos que destaquen mucho los valores, la fe, las cosas que cuento en el libro, y empezar a hacer contenidos. Mariachis no tiene violencia, sexo, doble sentido, es una serie blanca.

"El objetivo es hacer contenidos que hacen mucha falta en la sociedad y den la oportunidad de transmitir esos mensajes. Con esta experiencia que me tocó tengo muchas cosas para contar", concluyó Mauri.