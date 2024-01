Renace el 'Zorro', pero ahora en Los Ángeles y en otra época

Prime Video / La trama se ambienta en Los Ángeles, California, en el siglo 20. Convergen españoles, mexicanos, rusos y tribus originarias del territorio Prime Video / La trama se ambienta en Los Ángeles, California, en el siglo 20. Convergen españoles, mexicanos, rusos y tribus originarias del territorio Prime Video / La trama se ambienta en Los Ángeles, California, en el siglo 20. Convergen españoles, mexicanos, rusos y tribus originarias del territorio Prime Video / La trama se ambienta en Los Ángeles, California, en el siglo 20. Convergen españoles, mexicanos, rusos y tribus originarias del territorio

Ciudad de México.- Debido al asesinato de su padre, a Diego de la Vega (Miguel Bernardeau) lo invaden sentimientos contradictorios y de muchas dudas sobre la justicia, las cuales comienzan a aclararse cuando un espíritu ancestral lo elige para convertirlo en el heroico Zorro, en la nueva serie sobre el personaje.

En contraste, al actor español, popular por Élite, le llegó la luz sobre ese concepto, antes de ponerse la máscara, por la contundencia del guion.

De Zorro, que llega este viernes a Prime Video, destaca líneas sobre lo inútil de la ley cuando no le sirve a la justicia, las cuales le hicieron saber que esta nueva versión propondrá temas que resonarán en el mundo actual.

"Diego se empodera cuando se pone la máscara, se convierte en una persona con mucha seguridad, en alguien que no encarna por sí mismo porque él no es el Zorro, lo son todos. El Zorro no es solamente un traje: es justicia, deber de proteger a los más necesitados", dijo Bernardeau, en entrevista.

La trama se ambienta en Los Ángeles, California, en el siglo 20. Convergen españoles, mexicanos, rusos y tribus originarias del territorio, pero la ley parece existir sólo para quienes tienen dinero y poder.

Quien pone un balance es el Zorro, identidad heredada por diferentes personas. El actual, interpretado por Cristo Fernández, es aliado del padre de De la Vega, pero ambos son asesinados en los primeros minutos de la serie y el enmascarado es culpado por el homicidio del hacendado en la versión oficial.

Pese a que Diego es elegido como nuevo justiciero por un espíritu, habrá más Zorros en los episodios gracias al hambre de justicia que acumulan otras personas, incluida Nah-Lin (Dalia Xiuhcoatl), hermana del héroe anterior.

"Mi Zorro cuestiona al de Diego de la Vega y las distintas luchas. Nah-Lin viene de una comunidad indígena, tiene otro recorrido de qué significa ser justo, la ley, qué es un héroe. Es muy interesante poner a ambos personajes en ese mismo lugar y en este mismo sentido de la convivencia y empatía", indicó Xiuhcoatl.

A las luchas se suman bandoleros y gente ambiciosa, como el gobernador, que no tienen reparo en utilizar las fuerzas del estado, comandadas por Monasterio (Emiliano Zurita).

"Monasterio está buscando paz en California, piensa que la armonía se puede conseguir a través de la ley. Es interesante ver cómo alguien que en verdad intenta hacer lo mejor está trabajando para alguien que sólo quiere el poder", dijo Zurita.

Al tener en la ecuación que Zorro puede heredarse, el elenco se sintió libre de comparaciones con la película de 1998 La Máscara del Zorro (con Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones), lo que les permitió plantear otro escenario.

Diego no sólo debe enfrentar a criminales, sino también a su viejo amor, Lolita Márquez (Renata Notni), quien no duda en dispararle por besarla sin su consentimiento.

"Es increíble interpretar a una mujer de época completamente moderna y adelantada, siempre hemos sido fuertes. Antes tenías que comportarte de cierta manera o encajar en moldes; Lolita rompe con eso, modifica toda su ropa para poder montar, subirse a tejados, ir de cacería", subrayó Notni.