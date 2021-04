The New York Times

Nueva York— El 30 de julio, finalmente verá la luz ‘Welcome 2 America’, álbum de 12 pistas grabado en Prince’s Paisley Park Studios en 2016, por lo que fanáticos de Prince podrán disfrutar una vez más de su voz y de canciones nunca antes escuchadas.

Prince Rogers Nelson fue hallado muerto en su residencia el 21 de abril de 2016, a los 57 años y por primera vez desde que Prince murió inesperadamente en 2016, los herederos del cantante lanzarán un álbum completo nunca antes escuchado que surgió de los archivos musicales de su legendaria bóveda en el sótano de Paisley Park, el hogar de Prince en Minneapolis.

En su anuncio compartieron que denominaron ‘Welcome 2 America’ como un documento que muestra “las preocupaciones, esperanzas y visiones de Prince para una sociedad cambiante, que presagia de manera clarividente una era de división política, desinformación y una renovada lucha por la justicia racial”.

Un álbum profético

De acuerdo con ese mensaje, las canciones del álbum incluyen títulos como "Running Game (Son of a Slave Master)", "Born 2 Die" y "One Day We Will All B Free". En la canción principal, Prince canta

El álbum toca la naturaleza superficial de las redes sociales, la cultura de celebridades impulsada por la televisión de realidad y los monopolios corporativos en la industria de la música, y finalmente concluye que Estados Unidos es la Tierra de los libres / hogar del esclavo.

De 2010 a 2012, Prince tocó en más de 80 conciertos en una gira del mismo nombre, pero nunca explicó por qué dejó de lado el álbum ‘Welcome 2 America’.

Tortuoso destino

Ha sido un camino difícil para la finca desde que el cantante murió de una sobredosis accidental de un analgésico opioide hace cinco años.

Si bien Prince era conocido por el control meticuloso de su carrera, incluida la retención de la propiedad de gran parte de su música, no dejó testamento. Prince estaba decidido a tener seis miembros de la familia que calificaran como herederos, aunque uno, un medio hermano, murió desde entonces.

Para tu información

La producción contará con

2 vinilos en edición deluxe

1 CD

1 Blu-ray de la presentación completa de Prince en el mítico The Forum, de Los Ángeles, en donde el cantante estadounidense se presentó

21 noches

12 los cortes de la versión estándar del álbum