Rendirán tributo a los Beatles

Chihuahua, Chih.- La Asociación Filarmónica de Chihuahua y la Fundación de Chihuahua A. C. hacen la cordial invitación a la ciudadanía a que asistan al concierto “Tributo Sinfónico a The Beatles” con Classical Mystery Tour y la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua este próximo 01 de junio en Expo Chihuahua a las 8 pm.

Los asistentes podrán disfrutar de una mágica noche con música de The Beatles bajo la batuta del maestro Iván del Prado, con más de 50 músicos en escena, donde los músicos interpretarán más de 20 canciones de la banda británica ejecutadas de la misma manera que fueron grabadas por Classical Mystery Tour.

Classical Mystery Tour, integrada por Jim Owen, Tony Kishman, Tom Teely y Chris Camilleri, quienes no solo lucen como The Beatles, sino que suenan como ellos, ya que son la única banda con los derechos para interpretar su música exactamente con los mismos arreglos que lo hicieron John, Paul, Ringo y George en su momento.

Por primera vez, Classical Mystery Tour se presentarán en Latinoamérica, ofreciendo este show de calidad Broadway junto a la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, interpretando canciones como “Penny Lane”, “Yesterday”, “I’m the Walrus” o “A Day in the Life” resonaran en el recinto.

El concierto es un evento de recaudación de fondos para la Asociación Filarmónica de Chihuahua y la Fundación de Chihuahua. La Asociación Filarmónica tiene como objetivo seguir ofreciendo eventos de este nivel de calidad a la comunidad chihuahuense a través de la Orquesta Filarmónica de Chihuahua; la Fundación de Chihuahua tiene como misión apoyar a estudiantes de nivel medio superior en Chihuahua de manera económica para su formación y educación, principalmente a través de apoyos de sostenimiento y vincular a los maestros, tutores y padres de familia.