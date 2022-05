Reniega hija de Van Damme de la fama

CDMX.- A Bianca Van Damme, la única hija de Jean-Claude Van Damme, la estrella de cine y artes marciales, la fama la sorprendió cuando era niña, y las ofertas de trabajo que recibió para hacer cine y televisión fueron in crescendo, hasta que se dio cuenta de que no estaba preparada para afrontar ese desafío, exponiendo la vulnerabilidad de su salud mental de esa manera.

Tiene 31 años, es una belleza natural, ha trabajado como modelo y actriz en proyectos de bajo presupuesto y jamás ha soñado con la popularidad de su padre. Se define como "cero egocéntrica y muy insegura". Explora su talento artístico de mejor manera con su empresa, BB Créatif. Y, de paso, ayuda a instituciones en la investigación de la bipolaridad que padece.

"Tengo que averiguar aún más sobre mí. La fama, para mí, siempre fue un problema: soy muy insegura, no vivo del ego y no quería ser conocida por eso.

"No quiero que sea la referencia, aunque lo es. Si eso viene con un 'algo' es porque lo tengo por la familia. Y me asusta dejar mi privacidad. Odio la fama, crecí con ella. No estoy lista para eso, y mi salud mental se pone peor conforme crezco", aseguró Bianca vía telefónica desde su casa, en Nueva York.

Esa imagen de chica fresca, sensual, sofisticada y sex symbol que proyecta en su cuenta de Instagram, @iambbgun, quizás no concordaría, para muchas personas, con lo que relata sobre sentirse insegura y las nubes emocionales que le provoca su bipolaridad, incluso afirma que, como su padre tiene un diagnóstico similar, no del mismo tipo, hay una identificación mayor.

"Lo importante es sentirte cómodo con exponerlo, porque hacerlo a la fuerza sólo genera más frustración. Hablo mucho con él sobre salud mental; él me da puntos de vista, pero tiene su propia versión de la bipolaridad, distinta a la mía", expresó.

Mientras Bianca Brigitte Van Damme, hija de Gladys Portugues y hermana de Kristopher Van Damme, ha hecho carrera como personalidad de redes y en cine, su padre es una de las estrellas del cine de acción más rentables de la industria. Ambos se unieron aún más cuando a ella le confirmaron su diagnóstico, hace más de cinco años.

"Somos amigos, nos escribimos muy a menudo, nos entendemos y hablamos de la vida. No damos consejos ni juicios, quizás sólo opiniones.

"A lo que sí me impulsa es al ejercicio. Le dije que me quería medicar menos, y me impulsa a levantarme e ir al gimnasio. Para mí, es muy difícil hacer 10 minutos en la caminadora; ya hago 50 y a él le da muchísimo orgullo. Mi papá cree muchísimo en el ejercicio", puntualizó quien estelarizó el filme In Dreams (2021).

Aunque entre sus conocidos le dicen Bianca Bree, la modelo, que prefiere este segundo nombre para manejarse en sus círculos más cercanos, afirma que haber fundado BB Créatif, que comercializa, gestiona y coloca arte NFT (tokens no fungibles) en el mercado, ha sido un gran logro.

"Me satisface muchísimo que estoy vinculándolo a la promoción y la ayuda de la salud mental. Hay fundaciones con las que estamos trabajando, y al sumergirnos en la vida online, y quizás, no tener entendimiento de qué sucede aquí, creo que la salud mental también es esencial".

Reconoció que los NFT le resultaban difíciles de entender y creer, pero que pudo darse cuenta de que cuando se unió a su socio comercial, Scott Bushaw, aprendió a darle su valor real y hoy en día es una de sus principales motivaciones.