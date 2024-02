Renueva Billy Joel la fe en su música

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La primera canción pop nueva de Billy Joel en casi dos décadas fue provocada por alguien muy alejado del negocio discográfico: un médico de Long Island.

Joel, de 74 años, ha dejado claro desde hace tiempo que no está interesado en hacer más álbumes. Lanzó 12 discos de estudio entre 1971 y 1993 y se retiró del formato, aunque nunca dejó de experimentar con la música clásica o tocar en vivo.

¿Pero nuevas canciones? "Tengo miedo de escribir algo que no sea bueno", dijo en una entrevista en su finca de Oyster Bay, Nueva York. "Tengo el listón muy alto para mí. Y el trabajo para llegar allí es intimidante. No quiero pasar más por eso".

La influencia de Joel como compositor ha perdurado y ha atraído a nuevas generaciones. ("Él lo es todo", dijo el verano pasado Olivia Rodrigo, de 20 años, quien hizo referencia a él en "Deja Vu".) Con el paso del tiempo, la lista de personas que habían intentado engatusarlo para que volviera a escribir y grabar creció en legión: Clive Davis, Rick Rubin, Elton John.

Sin embargo, cuando el médico de cabecera de Joel lo instó a conocer a "un niño" interesado en hablar sobre música cerca de su casa, aceptó.

El hombre ansioso era Freddy Wexler, de 37 años, un compositor y productor de Los Ángeles que creció en Nueva York y seguramente sabía mucho sobre Joel. Había estado tratando de localizar a su ídolo a través de canales de la industria con poca suerte, pero su esposa encontró una conexión improbable.

Joel pidió almejas y un sándwich para llevar, recordó Wexler, por lo que sabía que tenía que actuar rápido: "Le dije: 'No creo que ya no puedas escribir canciones o que no puedas escribir canciones'. Y él dijo algo como: 'Está bien, cree lo que quieras'".

Wexler finalmente reveló que tenía una canción que había comenzado con algunos amigos y que quería que Joel escuchara: "Turn the Lights Back On", lenta, en una pista de vals, con un narrador reflexivo con la esperanza de salvar un romance que flaquea. Una de las piezas más famosas de Joel, "Piano Man", también tiene ese compás atípico del pop.

La escritura colaborativa nunca había funcionado para Joel en el pasado. Lo había intentado con Burt Bacharach y John Oates. Tiene pocos recuerdos felices del proceso creativo. "Escribir era un infierno. A menos que (la inspiración) haya llegado muy rápido. 'New York State of Mind' surgió de repente, como un rayo inesperado", dijo. "La tenía en mi cabeza incluso antes de llegar a casa". "'Allentown'", por otro lado, "estuvo ahí durante años", recordó.

Después de su álbum River of Dreams en 1993, los únicos lanzamientos pop de Joel fueron "All My Life" (que escribió para Tony Bennett) y "Christmas in Fallujah" (que fue cantada por Cass Dillon), ambos de 2007. "Realmente no he hecho una grabación que haya pensado en lanzar como uno de mis propios discos en 30 años", dijo.

"Turn the Lights Back On", que Joel estrenó en vivo en los premios Grammy, lo atrajo con su letra sobre una relación al borde del abismo. "Siempre hay una inseguridad sobre si voy a dañar esta relación. ¿Voy a hacer algo para arruinarlo? Porque lo he hecho en el pasado". Joel está casado por cuarta ocasión y tiene dos hijas pequeñas; su hija mayor, Alexa Ray, tiene 38 años.

A medida que avanzaba el proceso de grabación, Joel tuvo ideas: sobre percusión, cuerdas y una guitarra acústica que le diera pulso. El corazón de la canción es su voz cristalina, que se transmite a su firme trabajo de piano, con algunos toques de filigrana en el puente. Parte de la libertad que sintió al colaborar en la canción fue que "el enfoque era la música, no el negocio de la música".

Algunas de las viejas preocupaciones se han desvanecido con la edad y el tiempo. "Recuerdo haber pensado cuando lanzaba una grabación: ¿Esto va a ser un éxito? ¿Qué van a decir los críticos? ¿Le va a gustar a la gente? No tengo nada de eso ahora. Acabo de cantar una canción. Eso es todo. Si les gusta, genial. Si no lo hacen, no significa que no sea bueno".

Joel finalizará una larga residencia en el Madison Square Garden de Nueva York con su actuación número 150, lo que le ofrecerá más flexibilidad para agendar espectáculos dentro y fuera del estado. No descarta escribir más con Wexler.