Renuncia candidata a Miss Universo por Covid-19

Ciudad de México.- A pocos días de la edición 71 del certamen Miss Universo, una de las aspirantes a la corona se retiró del concurso tras salir positiva a Covid-19.

Se trata de Kate Alexeeva, Miss Letonia, quien anunció a través de su cuenta de Instagram que no podrá viajar a Nueva Orleans para participar en el certamen.

"Poco antes del Año Nuevo me diagnosticaron Covid-19 y tuve complicaciones. Todavía me estoy recuperando. Eso quiere decir que desafortunadamente me veo forzada a revocar mi participación en Miss Universo este año. Sigo sin creer que estoy diciendo esto.

"Esta decisión se toma porque mi salud y la salud de las otras concursantes y sus familias es una prioridad. Estoy muy triste de admitirlo y sigo sin creerlo.

"Les deseo a todos un feliz Año Nuevo, gracias a todos por su apoyo, lo aprecio inmensamente", escribió Miss Letonia.

En la caja de comentarios del posteo de Kate Alexeeva, la directora de Miss Letonia, Inga Raduga, externó su apoyo a la candidata y envió un mensaje de pronta recuperación.

"Querida Kate, te deseo una pronta recuperación. Sé lo molesta que estás, pero así la vida. Espero que sigas brillando y que todos vean tu belleza en Miss Universo 2023", comentó.