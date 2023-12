Reportan delicada de salud a Silvia Pinal

CDMX.- Después de que comenzara a circular información sobre que Silvia Pinal se encontraba en terapia intensiva desde hace unos días, Juan José Origel dio a conocer que hace unas horas habló con la hija de la actriz, quien le confirmó que su mamá se encuentra delicada de salud.

"Acabo de hablar con Silvita y la señora tiene gripa, pero está perfecta, no está mal, no es nada de alarma, se encuentra delicada de gripa, pero hasta ahí, para que no se asusten", dijo.

La última vez que la actriz fue vista públicamente fue el 26 de octubre, cuando acudió a la presentación de Alejandra Guzmán para celebrar a su hija, quien cumple 35 años de carrera.

En septiembre, con una gran reunión con su familia, amigos y demás seres queridos, además de mucha música, celebraron los 93 años de Silvia Pinal, donde acudieron más de 100 personas, pues siempre ha sido conocida por querer tener cerca a sus seres queridos.

La salud de la actriz de El Inocente se ha visto mermada en los últimos años tras contraer Covid-19, pues anteriormente su familia aseguró que tenía buena salud hasta que se contagió.

Hasta el momento la familia de Silvia Pinal no se ha pronunciado al respecto.