Reportan muerte de Matthew Perry, estrella de 'Friends', por ahogamiento

Tomada de Internet / El actor Matthew Perry Associated Press / El actor Matthew Perry

Ciudad de México.- TMZ reportó que el actor Matthew Perry, de 54 años, famoso por la serie 'Friends' murió por aparente ahogamiento.

"Fuentes policiales nos dicen que el actor fue encontrado el sábado en una casa del área de Los Ángeles... donde nos dicen que parece haberse ahogado. Nuestras fuentes dicen que los socorristas se apresuraron ante una llamada de paro cardíaco. No está claro exactamente dónde sucedió esto", reportó el medio.

Según las fuentes, el cuerpo de quien interpretara a Chandler Bing en la serie Friends fue hallado en un jacuzzi de la casa, sin drogas aparentemente cerca. Aunque esta serie fue la que le dio fama, el actor también participó en Boys Will Be Boys, Growing Pains, Silver Spoons, Beverly Hills, 90210, Studio 60 on the Sunset Strip, Go On, entre muchas otras