Reportan recaída de Vicente Fernández y trascendió falla en uno de sus pulmones

Agencias

Ciudad de México.- Esta mañana reportaron algunas complicaciones en el esado de salud del cantante de regional mexicano, Vicente Fernández, quien se encuentra hospitalizado desde agosto de este año y reingresó a Terapia Intensiva el pasado 1º de diciembre.

Durante la emisión de este jueves de Venga la Alegría, los conductores comentaron que la actitud de Alejandro Fernández durante una entrevista podría dar a entender que la salud de Vicente empeoró en los últimos días, pues trascendió que uno de sus pulmones presentó fallas; hecho que “El Potrillo” no desmintió.

“Me preocupa que Alejandro Fernández no haya desmentido este rumor, estre trascendido, de que no la está pasando bien. Sabemos que regresó a terapia intensiva, sabemos que hay una situación pulmonar que no está terminando de ceder. Al parecer, esto está empeorando todo”, dijo Ricardo Cásares en el matutino de Azteca.

“Alejandro dice: ‘No tengo nada que decirte’, cuando la familia siempre había desmentido los trascendidos. Por eso me sorprende (...) esa parte se la guardó y cuando se ha dicho algo de la salud de su familia que no es verdad, lo primero que se dice es ‘no es cierto, son tonterías, son mentiras’”.

Posteriormente, Flor Rubio se refirió directamente a los trascendidos sobre la supuesta falla de uno de los pulmones de Vicente: “Para ser específicos, lo que se dice como trascendido es que uno de sus pulmones empeoró y que eso agrava la situación de Vicente Fernández. No hay un pronunciamiento oficial”, expresó, precisando que estarían alerta de próximos comunicados que la familia publique en sus redes sociales.