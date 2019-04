Reportan usuarios fallas en HBO GO

Ciudad de México— Usuarios de Twitter reportaron fallas en la plataforma de streaming HBO GO, horas antes del estreno del primer episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones.

Los fanáticos de la serie manifestaron su desesperación y pidieron a HBO, productora de la serie, que diera solución al problema.

"¡HBO GO falló!, repito, ¡la app falló! Lugar: Ciudad de México, ¡ayuda!", escribió el usuario @anywheregeorge.

La falla de la aplicación no sólo afectó a usuarios en México, pues en otras partes del mundo también se presentó el problema.

"HBO GO también se cayó en Perú. ¡Tuviste 2 años para arreglar esto, HBO, desde la última vez!", publicó @DreaSnowy.

"¿¡Qué demonios!? HBO GO se cayó... ¡Arreglen esta mierda ahora", tuiteó @EredyTrujillo.

Los usuarios reportaron que este problema también se presentó hace dos años, previo al estreno de la séptima temporada de la serie.



Filtraron primer episodio cuatro horas antes

El primer episodio de la temporada final de Game of Thrones estuvo disponible por unos momentos en la plataforma de televisión de paga DirecTV.

AT&T, propietaria del sistema, informó que el problema se reportó a las 17:00 horas tiempo del este, cuando el estreno estaba previsto para las 21:00 horas de la misma región.

"Aparentemente, nuestro sistema estaba emocionado por Game of Thrones y usuarios de DirecTV pudieron ver antes el episodio por error. Cuando nos dimos cuenta de la situación, lo reparamos y se programo para esta noche", informó la empresa.