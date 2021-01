Representa chihuahuense a México en Miss Universo

Cortesía Cortesía

Ciudad de México— Destacada modelo, Mexicana Universal 2020 y representante de México en el concurso de Miss Universo, con fecha y sede aún por definir, Andrea Meza Carmona aseguró que, pese a todas las críticas, los certámenes de belleza son plataformas que ayudan a empoderar a la mujer.

"Ayudan a impulsarte a nivel profesional y personal. Te abren muchísimas puertas y ya depende de ti si las quieres y sabes aprovechar. También ayudan a inspirar, a exponer y a que la gente conozca distintas causas sociales que se están trabajando a nivel mundial", afirmó la chihuahuense, de 26 años y 1.80 metros de estatura.

Durante una charla exclusiva con Grupo Reforma, esta ingeniera en software y fan del crossfit y de los deportes extremos afirmó que, en su caso, las contiendas de belleza han sido muy positivas, porque le han ayudado a adquirir seguridad y confianza en sí misma.

"Si me vieran hace cinco años ¡no me reconocerían! Era muy miedosa, muy introvertida, hasta para llamar a pedir una pizza me daba temor. ¡Me asustaba pensar en pisar un escenario! Era muy insegura. Todo me daba miedo. No me conocía tan bien, no sabía lo que quería y me dejaba llevar por lo que los demás dijeran. Entrar a los concursos de belleza me ayudó a conocerme más y a saber enfrentar mis miedos".

Un sueño

Esta beldad, quien además es modelo, maquillista profesional y está por posicionar una marca propia de prendas deportivas, sabe muy bien cómo son estos certámenes, pues ha participado en seis contiendas con buenos resultados.

Además, es una de las favoritas, según sitios de expertos mundiales, para ser la próxima Miss Universo.

Estuvo a un paso de ganar para México la primera corona de Miss Mundo, pero se quedó con el título de primera finalista (suplente) en la edición 2017, celebrada en Sanya, China.

Sin embargo, afirmó, emocionada, que desde pequeña su más grande sueño es otro: la corona de Miss Universo.

"Desde muy chiquita soñaba con los escenarios, las luces y el público. Y los concursos de belleza me empezaron a gustar cuando tenía 15 años de edad.

"Justo cuando Ximena Navarrete ganó Miss Universo fue que dije: ¡Wow, una mexicana puede brillar a nivel internacional de esa manera! Así que ahora estoy a punto de cumplir uno de mis más grandes sueños, que es el de pisar el escenario del concurso de Miss Universo".

La perfección

Respecto a las cirugías plásticas, Andrea manifestó estar a favor siempre y cuando sean tomadas como una decisión consciente y personal, y no cambien radicalmente el físico.

"Y sí las apruebo mientras tomes la decisión de que lo estás haciendo por ti, y porque sabes que va a impactar en tu estado anímico de manera positiva y que te va a ayudar a sentirte mejor.

"Pero si lo haces porque es la moda, porque tu esposo lo quiere o porque te quieres sentir más bonita para otra persona, ¡ahí no estoy de acuerdo!", destacó la modelo, quien desde ahora prepara, de la mano del diseñador tapatío Edgar Lozzano, los vestidos de competencia que portará para la semifinal y la final de Miss Universo.

La polémica

En cuanto a la participación de mujeres transexuales en los concursos de belleza tradicionales, manifestó estar de acuerdo mientras se sigan los lineamientos de cada concurso.

Destacó que, en el caso de Miss Universo, no hay reglas que prohíban su participación. Ya en 2018 se contó con la modelo española Ángela Ponce.

Así lo dijo

"Los concursos de belleza han sido una plataforma de empoderamiento para mí. Ahora yo tengo la decisión para pararme frente a un público y expresar mis sentimientos y mis pensamientos, es algo que para mí no era posible o no estaba en mi panorama hace algunos años", Andrea Meza.