Rescata organillero una tradición ancestral

Ciudad Juárez.- El gusto por el oficio de organillero de Gabriel Rivera lo lleva a recorrer todo el país para armonizar la vía pública con sus melodías mexicanas.

Con su organillo instalado en un pequeño carro con ruedas, Gabriel mueve la manivela del aparato para que suene la canción mexicana ‘Cartas Marcadas’ durante un minuto, que se pierde entre los sonidos del tráfico de la ciudad.

“Es un oficio que data de finales de 1800 en la Ciudad de México, y es el ‘sound track’, entonces, mi oficio es amenizar la vía pública a partir de la música”, comentó el entrevistado.

En esta frontera, el organillero tiene dos semanas, pues su anterior estancia la hizo en Tijuana y Hermosillo, pero aún no sabe hacia dónde irá en su próxima visita.

“Parte de mi trabajo es amenizar y buscar espacios en donde hay un tiempo en que no han venido, por eso ando por esta zona, no sé cuánto me voy a estar, no tengo un itinerario fijo”, mencionó Rivera.

La última vez que estuvo en la frontera fue hace siete años, y lo hizo también porque le gusta viajar, pues considera que es más ameno trabajar fuera de la Ciudad de México.

Rivera dice que perdió la cuenta de cuántos años tiene dedicándose a este oficio, pues desde muy joven le gustó tomar el organillo y pasear por su ciudad tocando las melodías mexicanas más tradicionales.

Comentó que las personas piensan que este trabajo se acabará, sin embargo, hay nuevas generaciones que por necesidad o gusto continúan aventando al aire los sonidos de su instrumento.

Historia de un Amor, María Bonita, María Elena, Los Patinadores y Las Mañanitas son parte del repertorio que sale de una caja con un cilindro que roza unas teclas de madera que tiene las melodías grabadas y emiten el sonido por medio de unos silbatos hechos de carrizo, explicó Rivas.

El organillo que tiene Gabriel es de origen alemán y lo rentó en la Ciudad de México que, al igual que Chile, son de los países que más organilleros tienen.

“Podría estar en una empresa, podría estar en un trabajo quejándome, pero estoy haciendo lo que me gusta”, dijo el entrevistado.

