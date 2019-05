Rescatarán voz de José Alfredo para grabar canción con Manzanero

La voz de José Alfredo Jiménez cinco años antes de morir será rescatada por Armando Manzanero para empalmar la suya con la de "El rey" y de esa manera armar el dueto que siempre quiso hacer.

"Amo la obra de José Alfredo, es el compositor que describe todas las situaciones amorosas posibles pues el amor tiene muchas facetas, jocosas y románticas", comentó el cantautor yucateco. El resultado de esa combinación se presentará en un espectáculo el 24 de mayo bajo la producción de José Alfredo Jiménez Medel -hijo del también cantautor guanajuatense-, cuyo objetivo será hacer sentir al público la música del autor de "Si nos dejan" y conocerlo tal cual fue con los amigos y conocidos de la época.

En rueda de prensa Manzanero Canché, quien será invitado de honor del espectáculo performance multimedia Así fue mi padre, comentó que "el alma de México es la música del mariachi.

Ya no tenemos radiodifusoras y no hay canales de televisión de música tradicional mexicana y a pesar de ello no existe fiesta donde no se toque la música vernácula". La voz de José Alfredo la rescatará de un disco que grabó en 1968 con el cantautor guanajuatense.

"Una vez sacada la voz voy a poner la mía para que se haga un dueto y presentar el tema en ese espectáculo tan emotivo".

Los temas que Manzanero interpretará a ritmo de mariachi serán Dame un poco de ti, que le dio para estrenar, y "una que me duele aún: Ojalá que te vaya bonito, porque no hay hombre en el mundo que no haya tenido heridas en el alma, por un amor que marcara su vida. Aún tengo heridas en el alma porque soy un ser humano sensible".

El autor yucateco cantará al piano y con acompañamiento del mariachi, "además voy a pedir la colaboración de don Rubén Fuentes, claro si está disponible y en buena salud, así que el ciclo será completo porque ¿quien más pudo conocer a José Alfredo que no fuera Rubén Fuentes".

El compositor de temas como Somos novios y Por debajo de la mesa, respondió que ya había pensado hace 10 años rescatar ese material discográfico que hizo con José Alfredo Jiménez, pero no lo había hecho por las políticas discográficas.

"Rescataré el disco a como dé lugar porque quiero que la música mexicana ranchera vuelva al corazón de los mexicanos y haya más producciones y una frecuencia radiofónica dedicada solo para el género vernáculo", recalcó Manzanero.





