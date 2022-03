Residente se burla y critica a J Balvin en nuevo tema con Bizarrap

Agencias

Hace ya varios meses, J Balvin y Residente tuvieron un conflicto luego de que este último catalogara la música del colombiano como un carrito de hot dogs que no va a ganar premios.

"Es como si un carrito de hot dogs se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelín. No me malinterpretes, José, a todo mundo le gustan los ‘hot dogs’. Tu música es como un carrito de ‘hot dogs’, que a mucha gente le puede gustar, pero cuando la gente quiere comer bien se van a un restaurante fino y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”

La enemistad continuó a tal grado que hace días René Pérez confesó que un cantante ‘del género urbano’ amenazó con demandarlo si lanza una canción donde ‘le dedique un par de líneas’.

Todo mundo entendió perfecto que se refería a J Balvin.

"En estos días iba a sacar un tema, por eso puse la foto con la gorra y eso. En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano"

Residente contó que llamaron al joven productor BZRP para intentar detener su nueva canción, la cual ha sido recién estrenada.

"Amenazaron con demandar a mi sello si sacaba el tema. Le pidieron una llamada al presidente de mi disquera para que me detuviera por una simple tiradera que ni siquiera es completamente para él”

BZRP Y RESIDENTE CONTRA J BALVIN

Con el título ‘BZRP Music Sessions #49’, Bizarrap lanzó su colaboración con Residente, nacido en San Juan, Puerto Rico.

Durante un instante de los más de ocho minutos que dura la canción, Residente menciona que no criticará a J Balvin, aunque claro está que las líneas tienen dedicatorias al intérprete de ‘Mi gente’.

Pero la primera pedrada llega cuando dice: “Esperando que estos hot dogs salgan el camarote, como un brote, antes de que se les hunda el bote, pero como siempre, la mierda sale a flote”

Asimismo, criticó que para dos minutos de canción usan a veinte escritores para un ‘pendejo vestido de colores’.

"Pa'dos minutos de canción tienen veinte escritores, hasta los manejadores son compositores, quinientos dólares por un boleto, señores, por brincar como un pendejo vestido de colores”.

En otro momento de la canción lo llama mentiroso y más falso que un hotdog sin catsup.

"Pendejo mentiroso, se hace el espiritual, usando la salud mental pa’ vender un documental, tú eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan, más falso que los abdominales de Luian”.

También criticó el video de ‘Perra’ (donde aparecían mujeres afroamericanas disfrazadas de animales), que fue dado de baja tras ser acusado de machista, racista y misógino.

"No entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra ‘lealtad’ porque se le olvida, es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello”.

Por último, señala a varios artistas del género urbano y critica que J Balvin haya ganado un premio por ‘mejor artista afrolatino’.

"Un blanquito que perdió el camino, todo un divino aceptando su premio de afrolatino”.