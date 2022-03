Residente se lanza contra J Balvin; Montaner lo defiende

Reforma

Ciudad de México.- René Pérez Joglar, conocido como Residente, ha vuelto a ser tendencia en los últimos días por el tema que lanzó, que se presume tiene especial dedicatoria para J Balvin.

En la canción que apenas dura 8 minutos, el originario de Puerto Rico descarga su antipatía por el género urbano y hace menciones de Balvin que han desatado comentarios de otros colegas como Ricardo Montaner y Alejandro Sanz.

"He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo que mi querido Residente hizo con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón", escribió Montaner.

"El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito a Residente a un abrazo enorme ,a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo", agregó.

Alejandro Sanz, quien también ha tenido roces con Balvin, cuando en el programa de La Voz éste le dijo: "¿No vino el que canta por ti?", al terminar de interpretar "Corazón Partío", también dejó un comentario en sus redes sociales.

"Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz", escribió.

El tema que se encuentra en YouTube ha logrado 20 millones de visualizaciones en menos de 24 horas, tuvo un anuncio previo esta semana en el instagram de Residente, en el que acusaba que querían censurar su lanzamiento.

"Esto lo hago pa' divertirme. Este mensaje es lo menos importante que van a escuchar en el día de hoy, mucho menos en medio de una guerra que acaba de estallar.

"Resulta que el pendejo se enteró de que le estoy tirándole y no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llame a mí para que no saque el tema. Amenazaron con demandar a mi sello si lo sacaba", dijo en un clip.

La pelea entre Residente y J Balvin comenzó a finales de 2021, debido a una inconformidad de J Balvin por la poca participación del género urbano en los Premios Grammy, por lo que invitó a un boicot de los galardones.

Residente salió a la defensiva y aseguró que la molestia del cantante de "Con Altura" fue que no estuvo nominado y dijo que muchos cantantes latinos que por primera vez estaban nominados no iban a dejar de asistir a Los Grammy por él.

Hasta el momento J Balvin no se ha pronunciado al respecto.