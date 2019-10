Residentes y famosos escapan de incendios en California

Los Ángeles (AP) — Un incendio forestal barrió el lunes las colinas de Los Ángeles habitadas por celebridades, destruyendo varias casas grandes y obligando a LeBron James y otras miles de personas a escapar. Entre tanto, se expandió un incendio en la región vitivinícola del norte de California.



Las llamas que rugieron por la empinada colina cerca del Museo J. Paul Getty en el área de Brentwood de Los Ángeles ilustró los peligros que enfrenta el estado mientras fuertes vientos azotan ambos extremos de California y amenazan con convertir cualquier chispa en un infierno devastador.



Al menos ocho casas fueron destruidas y seis dañadas en el área de Los Ángeles, dijeron los bomberos.



No se reportaron muertes, pero un bombero sufrió heridas graves en la región vitivinícola del condado de Sonoma. Las autoridades luego dijeron que estaba en condición estable.



Unas 2,2 millones de personas estaban sin luz luego que el más grande proveedor del servicio en California, Pacific Gas & Electric, cerró el fin de semana en la parte norte del estado para evitar que sus equipos provocaran llamas con el viento. Es posible que haya más apagones deliberados en los próximos días, pues se anticipa otra ronda de ráfagas.



La compañía, que se declaró en bancarrota luego que sus equipos ocasionaron varios incendios forestales fatales en años recientes, admitió el lunes que pese a los apagones, sus cables de luz habrían iniciado dos pequeños fuegos el fin de semana en el área de la bahía de San Francisco. PG&E también dijo que sus líneas de transmisión podrían ser responsables del incendio en el condado de Sonoma.



Ese siniestro, que se desató la semana pasada en medio de viñedos y bodegas en el norte de San Francisco, se expandió por al menos 300 kilómetros cuadrados (116 millas cuadradas), destruyendo 123 edificios que incluyeron 57 casas, dañando otra docena de residencias y amenazando 90.000 estructuras más, dijeron las autoridades.



Aunque unas 30.000 personas pudieron volver a sus casas el lunes por la tarde, otras 156.000 permanecían bajo órdenes de evacuación debido al fuego, la mayoría en la ciudad de Santa Rosa. Los residentes del lado este del incendio y en el vecino Lake County también estaban en alerta de evacuación ante los cambiantes vientos.



Las llamas no discriminaron. En la región vitivinícola, granjeros que trabajan en las viñas estuvieron entre los desplazados. En Los Ángeles, James y el exgobernador Arnold Schwarzenegger fueron evacuados de sus casas.



"Hombre, estos (fuegos) en LA no son chiste", tuiteó el astro de los Lakers de Los Ángeles, usando un emoji para la palabra "fuegos". ''Noche loca".



El estreno en Hollywood de la película de Schwarzenegger "Terminator: Dark Fate" (“Terminator: destino oculto”) se canceló el lunes por la noche.



Otros con casas en la zona evacuada fueron la actriz mexicana Kate del Castillo, quien se encontraba en Atlanta pero cuya perrita fue rescatada por una amiga, según contó en sus historias de Instagram; la senadora Kamala Harris, una demócrata que aspira a la presidencia estadounidense, que tampoco estaba en casa; el director ejecutivo de Walt Disney Co. Bob Iger, y el rapero y productor Dr. Dre.



El Getty, con una colección invaluable de obras de arte, no se vio amenazado, dijeron los bomberos. El museo aseguró que sus obras están protegidas con tecnología de vanguardia.