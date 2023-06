Respalda Gabriela De la Garza a acusadora de Tenoch Huerta

CDMX.- Gabriela de la Garza dijo que respalda a la saxofonista María Elena Ríos en su denuncia contra Tenoch Huerta por una presunta agresión sexual en su relación.

La actriz, protagonista del melodrama Vencer la Culpa, aseguró en redes sociales que sí cree las acusaciones de la oaxaqueña, pues ella ha sido víctima de ataques en Twitter por parte de algunos seguidores del colectivo Poder Prieto, el cual encabezan Huerta y Maya Zapata.

"Yo jamás me imaginaría que una mujer como ella (Ríos), después de todo lo que ha vivido, lo que ha soportado y superado, se aviente a calumniar o decir una mentira, yo le creo, lamento mucho los ataques y estoy ahí para lo que haya que apoyar.

"He vivido también la violencia de ese colectivo personalmente en redes sociales y me parece muy desafortunado, no me parece que sea el camino para llegar a la meta que ellos tengan, no me parece que sea por ahí, no estoy tratando de decir qué tienen que hacer", contó.

De la Garza agregó que hasta tuvo una reunión con Zapata para limar asperezas, aunque seguirán teniendo opiniones distintas.

"Los ataques ya tienen algunos meses y fue una discusión que concluyó en buenos términos con Maya Zapata, fuimos a comer con Sergio Villegas, el director de los (premios de teatro) Metro. Fue él quien nos reunió para platicar algunas cosas. Coincidimos en estar en desacuerdo, esa fue la conclusión, está bien, no tenemos que estar de acuerdo, no debemos ser las mejores amigas y podemos compartir nuestros puntos de vista.

"El colectivo (Poder Prieto) son violentos, creo que sus ataques a veces no sé si se dan cuenta que no tienen el resultado que ellos quisieran al final", indicó.