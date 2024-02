Respaldan los People’s Choice Awards a 'Barbie'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El éxito en taquilla de Barbie, al superar los mil millones de recaudación en 2023, demostró que es la cinta consentida del público, algo que se confirmó con sus triunfos en los People's Choice Awards, donde por voto de los fanáticos, fue reconocida como Película del Año.

Horas después de que Oppenheimer arrasó en los BAFTA en Londres, su complemento del "Barbenheimer" se llevó también premios a Película Cómica del Año y Actuación en Película del Año para America Ferrera, entregados en el Barker Hangar de Santa Mónica, California.

Debido a que Margot Robbie y Ryan Gosling asistieron a la ceremonia británica, no pudieron recibir su respectivo galardón a Estrella Fílmica Masculina y Femenina del Año. Ferrera fue la encargada de agradecer a los seguidores por vestirse de rosa para ir al cine y convertir al largometraje de Greta Gerwig en un fenómeno cultural.

"Se siente como una oportunidad única en la vida ser parte de una obra maestra tan audaz e inspiradora y poder decir palabras de verdad, que muchos de nosotros necesitábamos escuchar en voz alta.

"Barbie es una invitación para todos nosotros a aceptarnos plenamente como somos: única, gloriosamente y perfectamente humanos", celebró America, en una gala conducida por su compañero de reparto, Simu Liu, quien interpretó a un Ken.

Oppenheimer fue reconocida como Película Dramática; Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) en la categoría de acción y su protagonista, Rachel Zegler, fue elegida como Estrella de Acción, categoría en la que superó a Tom Cruise y Keanu Reeves.

Sorprendieron la aparición de Jeremy Renner para entregarle el premio Actuación Televisiva a Billie Eilish y de Natasha Bedingfield para cantar "Unwritten" junto a Sydney Sweeney y Glen Powell, protagonistas de la cinta Con Todos Menos Contigo (Anyone But You), que volvió a popularizar el tema de 2004.

Todo pintaba para que Adam Sandler tuviera un momento sentimental al ser reconocido como Ícono de la Gente, presentado por Jennifer Aniston, con quien protagonizó Una Esposa de Mentira.

La actriz, elegida como Estrella Televisiva Femenina en Drama por The Morning Show, dijo considerarlo su hermano de diferente madre, pero el protagonista de Son Como Niños le quitó la seriedad al momento porque su discurso fue para agradecer haber sido elegido como el Hombre Más Sexy.

Los fans votaron por Loki como Programa de Fantasía del Año, recibido por Tom Hiddleston; Pedro Pascal ganó como Estrella Televisiva Masculina por The Last of Us y Grey's Anatomy como Programa del Año.

En el apartado musical, Taylor Swift ganó cuatro galardones, incluidos Artista Femenina y Gira, y Olivia Rodrigo, obtuvo Disco del Año, pero al no estar presentes, las miradas quedaron sobre la actuación de Kylie Minogue.

Lenny Kravitz fue premiado como Ícono Musical, y demostró el porqué al interpretar sus éxitos "Fly Away", "It Ain't Over 'til It's Over" y "Are You Gonna Go My Way".

"Un ícono es alguien que inspira y enseña a otros a creer en sí mismos y en su dirección, cualquiera que sea. Nunca se ha tratado de cuántos discos vendo o cuántos premios gano, sino de disfrutar y estar agradecido por el viaje. Éste continuará porque simplemente estoy siendo yo mismo", dijo Kravitz.