Resplandece la diversidad en los BAFTA

Ciudad de México.- El filme Nomadland ganó cuatro preseas en el segundo día de entrega de los premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA, por sus siglas en inglés), cuya gala se realizó en una ceremonia que brilló por su diversidad.

La directora del largometraje, Chloé Zhao, se convirtió en la segunda mujer, y la primera de ascendencia asiática, en ganar el BAFTA al Mejor Director, mientras que la estrella del proyecto, Frances McDormand, se llevó el premio a la Mejor Actriz; Nomadland también obtuvo el reconocimiento a la Mejor Fotografía.

"(Agradezco a) La comunidad nómada que tan generosamente nos recibió en sus vidas", indicó Zhao al recibir el honor.

"La forma en que tratamos a nuestros mayores dice mucho sobre quiénes somos como sociedad, y debemos hacerlo mejor".

Hermosa Venganza, de Emerald Fennell, fue nombrada como la Mejor Película Británica, mientras que Anthony Hopkins fue condecorado con el galardón al Mejor Actor por su trabajo en El Padre.

Los premios que Daniel Kaluuya y Yuh-Jung Youn se llevaron durante la velada, el Mejor Actor de Reparto por Judas y el Mesías Negro, y a la Mejor Actriz de Reparto por Minari, respectivamente, fue visto como un primer paso del organismo a resarcir las críticas que se le ha hecho por no mostrar diversidad al momento de entregar sus premios.

El hecho de que Gran Bretaña permanezca bajo medidas de bloqueo por el coronavirus, con sus salas de cine aún cerradas, le dio a la velada un tono conmovedor, al igual que la muerte del Príncipe Felipe, esposo de la Reina Isabel II, quien desde hace mucho tiempo era mecenas de la Academia Británica de Cine.

El Príncipe Guillermo, quien debía asistir y pronunciar un discurso en su papel de presidente de la Academia, estuvo ausente tras la muerte de su abuelo; la ceremonia se abrió con un homenaje a Felipe, quien fue el primer presidente de la Academia en 1959.

Figuras como Tom Hiddleston, Hugh Grant, Priyanka Chopra y Gugu Mbatha-Raw fueron presentadores de la gala, y anunciaron a los ganadores en el escenario del Royal Albert Hall, de Londres, aunque los involucrados recibieron sus premios de manera remota, y no hubo audiencia presente.

La Academia Británica de Cine amplió su membresía con derecho a votación, y modificó sus reglas el año pasado en un intento por abordar la evidente falta de diversidad en las nominaciones.

En 2020 ninguna mujer fue nominada como Mejor Directora por séptimo año consecutivo, y los 20 nominados en las categorías de intérpretes principales y secundarios fueron blancos.

Bajo las nuevas reglas que, entre otras cosas, hicieron que ver todas las películas fuese algo obligatorio para los votantes de la Academia, la lista de nominados de actuación de este año fue sorprendentemente más diversa, y cuatro de los seis cineastas nominados a Mejor Director fueron mujeres: Zhao, Sarah Gavron (por Rocks), Shannon Murphy (por Babyteeth) y Jasmila Zbanic (por Quo Vadis, Aida?).

La directora ejecutiva de BAFTA, Amanda Berry, dijo que la pandemia estaba decidida a hacer cambios.

"Todavía no hemos llegado al punto que queremos. Definitivamente todavía es un trabajo en progreso, pero estoy muy contenta de lo lejos que hemos llegado", indicó.

Aquí la lista completa de ganadores:

Mejor Película: Nomadland.

Mejor Director: Chloé Zhao, por Nomadland.

Mejor Actor: Anthony Hopkins, por El Padre.

Mejor Actriz: Frances McDormand, por Nomadland.

Mejor Actor de Reparto: Daniel Kaluuya, por Judas y el Mesías Negro.

Mejor Actriz de Reparto: Yuh-Jung Youn, por Minari.

Mejor Actor revelación: Bukky Bakray, por Rocks.

Mejor Guion Original: Emerald Fennell, por Hermosa Venganza.

Mejor Guion Adaptado: Christopher Hampton y Florian Zeller, por El Padre.

Mejor Película Británica: Hermosa Venganza.

Mejor Película de Habla No Inglesa: Another Round.

Mejor Documental: My Octopus Teacher.

Mejor Película de Animación: Soul.

Mejor Cortometraje Británico: The Present.

Mejor Cortometraje de Animación: The Owl and the Pussycat.

Mejor Director, Guionista o Productor Británico Novel: His House.

Música Original: Soul.

Mejor Sonido: El Sonido del Metal.

Mejor Fotografía: Joshua James Richard, por Nomadland.

Mejor Diseño de Vestuario: La Madre del Blues.

Mejores Efectos visuales: Tenet.

Mejor Maquillaje y peluquería: La Madre del Blues.

Mejor Montaje: Mikkel Nielsen, por El Sonido del Metal.

Mejor Diseño de producción: Mank.

BAFTA a la Mayor Contribución al Cine Británico: Noel Clarke.

Mejor casting: Rocks.