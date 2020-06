Responde Daniel Radcliffe a tuits de J.K. Rowling sobre identidad de género

CNN

El niño que vivió está hablando. Daniel Radcliffe, la estrella de la franquicia de "Harry Potter", respondió ayer lunes a la creadora de la franquicia, J.K. Rowling, los controvertidos tuits sobre la identidad de género de la autora y que algunos etiquetaron como transfóbicos, informó CNN.

Rowling, que a menudo ha sido criticada por la gran fanaticada de Potter por sus publicaciones en las redes sociales, provocó una reacción violenta durante el fin de semana después de burlarse de un titular sobre "las personas que menstrúan".

"Personas que menstrúan”. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Alguien que me ayude: ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?, tuiteó el sábado. Poco después, el nombre de la autora estaba en tendencia en Twitter y muchos la acusaron de transfobia, de la que ya había sido acusada.

Radcliffe, que no tiene presencia pública en las redes sociales, escribió una respuesta sincera a los comentarios de Rowling en una publicación de blog para The Trevor Project, una organización sin fines de lucro dedicada a la prevención del suicidio entre los jóvenes LGBTQ+.

“Las mujeres transgénero son mujeres", escribió. "Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que Rowling o yo."

Rowling no ha emitido una disculpa. Aunque escribió entre comillas palabras que habían sido llamadas como parte de la reacción violenta, incluyendo "bruja" y "TERF", que significa feminista radical transexclusiva. "Los tiempos cambian. El odio a las mujeres es eterno", escribió.

Ella siguió ese tweet con un hilo de tweets de tres partes en el que defendió sus comentarios anteriores.

"Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo", tuiteó. "Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres en todo el mundo se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas para discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad ".