Responde DiCaprio a Bolsonaro

Washington.- Leonardo DiCaprio respondió a la acusación del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y negó haber financiado a entidades que presuntamente provocaron los incendios en la Amazonia, aunque aseguró que está orgulloso de respaldar a los grupos que protegen la región.

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, el actor reaccionó a las declaraciones de este viernes de Bolsonaro, que acusa a organizaciones no gubernamentales y activistas ambientales de estar detrás de los recientes incendios en la Amazonia y afirmó que DiCaprio les ha dado dinero para ello.

"El futuro de estos ecosistemas irreemplazables está en juego, y estoy orgulloso de respaldar a los grupos que los protegen. Aunque merecen nuestro apoyo, nosotros no financiamos a las organizaciones atacadas (por Bolsonaro)", dijo DiCaprio.

"Sigo comprometido en apoyar a las comunidades indígenas brasileñas, los gobiernos locales, los científicos, los educadores y el público en general que trabaja sin descanso para proteger el Amazonas con el futuro de todos los brasileños en mente", agregó.

El actor y defensor del medio ambiente describió a quienes trabajan para contener la crisis en el Amazonas como un ejemplo increíble, conmovedor y emocionante del compromiso y la pasión que se necesitan para salvar el medio ambiente.

El pasado lunes, cuatro voluntarios en el amazónico estado del Pará fueron arrestados y acusados de provocar los fuegos en la región para presuntamente recibir donaciones, aunque el jueves fueron puestos en libertad tras analizar los documentos recabados por la Policía.

Bolsonaro se hizo eco esta semana de esos arrestos para insistir, sin aportar pruebas, que hay activistas y organizaciones no gubernamentales interesadas en provocar fuegos, y acusó en concreto a DiCaprio de dar dinero para incendiar la Amazonia.

"Alguien saca una foto (de los incendios) se la envía a una ONG, la ONG contacta a Leonardo DiCaprio y él dona 500 mil dólares. Leonardo DiCaprio, tú estás colaborando con los incendios en la Amazonia", afirmó Bolsonaro en una retransmisión en sus redes sociales.

Además de su respuesta a las acusaciones, DiCaprio publicó en su Instagram otros dos comunicados de defensores del medio ambiente que expresaron su preocupación por los señalamientos a activistas en Brasil.