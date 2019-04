Responde Jesús Ochoa a acusaciones en la ANDA

Después del escándalo que se vivió el fin de semana pasado dentro de una Asamblea de la ANDA (Asociación Nacional de Actores), es el presidente de la misma quien habla por primera vez sobre lo sucedido.

En entrevista con Javier Poza, Jesús Ochoa aseguró que se hizo un circo en la asamblea, pues los reporteros no investigan bien los hechos:

"A la prensa de espectáculos solo le conviene un arista, y aquí hay más aristas no solo el espectáculo, le pido a los reporteros que se deben de informar bien a fondo, no solo el espectáculo, sino también lo laboral, lo sindical, nunca lo han hecho”, aseguró Jesús.

Javier le comentó que no era así, si no que le interesaba las cosas que había pasado en la ANDA, sobre todo los problemas que hay dentro donde Cynthia Klitbo asegura que Jesús Ochoa es un prestanombres y que una sobrina suya trabaja dentro de la asociación , a lo que el actor comentó: "Yo quiero que investiguen más, no caer en el chisme".

Jesús aseguró que todo empezó días antes, cuando Klitbo le presentó su renuncia: "Cynthia Klitbo me dijo el jueves 25 de abril que iba a renunciar a su cargo de la ANDA, yo le dije que no, pero que respetaba su postura”, dijo el actor.

Con relación a Felipe Nájera, dijo que no tiene cargo dentro de la ANDA y que era quien operaba bajo su nombre: "Lo que no puedo caer es en un juego con Cynthia, entonces no diré mas sobre esto, no tengo porque explicar absolutamente todo”, aseguró.

Y pese a que el sábado pasado pidieron su cabeza, el secretario dijo de broma: "Desgraciadamente sigo siendo el secretario de la ANDA, se me acusa mucho de que no me se los estatus, pues si, no me se ni mis libretos" comentó ante los ataques de sus compañeros.

Sobre el supuesto golpe que le dio a su compañero Fernando Larrañaga dijo: "no puedo responder, pero las imágenes ahí están”, comentó.