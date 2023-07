Resuena Eduardo Verástegui en EU con filme contra la trata

CDMX.- Siempre orgulloso de su fe y convencido de contribuir a la reflexión social, Eduardo Verástegui celebró el estreno de su película Sound of Freedom en Estados Unidos, donde además la exhibirá en el Capitolio con el propósito de generar conciencia y compromiso ante los legisladores para frenar el tráfico de infantes.

El actor mexicano externó su beneplácito porque, luego de cuatro años, encontró en Angel Studios a la distribuidora que se arriesgó para exhibir el filme estelarizado por Jim Caviezel, quien personifica a Tim Ballard, un ex agente comprometido a capturar traficantes de niños y líderes de redes de prostitución infantil.

"Tocamos muchas puertas y no siempre se abrieron, fue difícil conseguirlo, mas no imposible. Es un tema muy difícil, delicado, que conflictúa a muchas personas, y recuerdo que cuando le dije a Tim que haríamos la película, me dijo 'debes estar consciente que así como tengo amigos, tengo enemigos y mis enemigos serán tuyos'.

"Pero lo que más me alegra es que estamos abriendo camino, acabo de confirmar que iremos al Capitolio, lo más probable es que sea el 24 de julio. Presentaré una iniciativa bipartidista, con esfuerzos bilaterales, porque la película termina su ciclo... ¿y después qué? Quiero que se haya continuidad en este tema con los niños", expresó en enlace telefónico desde Miami.

Con la participación de Mira Sorvino, Bill Camp, Manny Perez, Gustavo Sánchez Parra y Gerardo Taracena, el largometraje se estrenó en la Unión Americana con preventa de más de 1 millón y medio de boletos en cines, y con la expectativa del equipo de que superará los 2 millones, dijo el actor.

"Es un logro para todos los que trabajamos porque fue difícil, la hicimos y se cruzó la pandemia, luego fui a México, a varios países, y me decían en Amazon y en Netflix que no, que no era el perfil de películas que buscaban.

"Llega Angel Studios y se arriesga con nosotros y ahora estamos en el fin de semana más difícil, con dos súper taquilleras: Indiana Jones y Misión Imposible", agregó.

Parte de su compromiso social con esta causa, subrayó, se debe a que EU es la principal consumidora de pornografía infantil y de niños para su venta y explotación sexual, pero México es considerado como uno de los principales proveedores.

De 49 años, Verástegui se mudó a Los Ángeles desde hace dos décadas y desde ahí ha producido filmes como Cristiada, Crescendo, Little Boy y Bella.

"Sound of Freedom es un filme al que le dediqué ocho años de mi vida, y no me arrepiento de nada porque estoy muy comprometido con este problema, que es terrible.

"Con Bella, que es provida, hubo lágrimas de emoción; con Little Boy tuvimos muy buena recepción en taquilla en México, y con esta, las lágrimas son de estremecimiento, la gente no cree eso. Toca corazones porque el trabajo de dirección de Alejandro Monteverde, otro tamaulipeco como yo, orgulloso, expone una realidad muy dura", indicó.

El estreno del filme en México será el próximo mes, y contará con premieres con algunos de los actores en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.