Resurge el Rey

Los Ángeles.- En tiempos en los que el planeta parece perdido, el resurgimiento de tres monstruos mitológicos, Rey Ghidorah, Mothra y Rodan, lo ponen al borde del precipicio.

La agencia criptozoólogica Monarch será la encargada hacerles frente en una batalla cuyo desenlace parece destinado al fracaso.

Pero desde las profundidades del océano, emergerá el único aliado capaz de hacer frente a la polilla gigante, el pterodáctilo de fuego y el dragón tricéfalo: Godzilla.

"(La película ) Te atrapa con la promesa de ver a estos grandes monstruos en acción, pero sorprendentemente comunica un mensaje más profundo de nuestra conexión con la naturaleza y las consecuencias de no respetarla, ese mensaje necesita escucharse ahora más que nunca", expresó Michael Dougherty, director de Godzilla II: El Rey de los Monstruos.

La película número 33 de la saga del kaiju (monstruo gigante) nipón, y tercera del Monsterverse de Legendary Pictures, trae de vuelta a tres viejos conocidos del universo de Godzilla.

Su diseño fue supervisado estrictamente por la compañía nipona Toho.

Cada una de las bestias aparecerá en distintas partes del mundo, como el caso de Rodan, en la ficticia Isla de Mona, cuyas escenas fueron rodadas en la Ciudad de México.

"Realmente quería que fuera una aventura global, el surgimiento de él (Godzilla) y estas criaturas afecta a todo el planeta, entonces era importante que la historia fuera de una locación exótica a otra.

"Cada lugar donde éstas son descubiertas, las representa. Los sitios donde fueron encontradas tienen reputación por sus civilizaciones perdidas, ruinas ancestrales y soy fanático de esas historias", explicó Dougherty.

Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe y Sally Hawkins conforman el elenco de este largometraje, en el que por primera vez, en 65 años de vida, Godzilla tendrá un contacto afectuoso con otro ser humano.

A pequeña escala, el filme se centra en la Dra. Emma Russell (Farmiga) y su hija Madison (Brown), quienes han descubierto una manera de comunicarse con los monstruos mientras trabajan para Monarch.

Cuando ambas son secuestradas por una organización secreta, que busca manipular a las colosales bestias, Mark Russell (Chandler) se unirá a la misión para rescatar a su familia.

"Me encantó el personaje, creo que es extremadamente vulnerable, tiene todas estas emociones pero se involucra y quiere estar en esta misión, no quiere ser la pequeña que se queda en casa, quiere salir, quiere pelear y está lista para hacerlo.

"Eso es lo que representa la película el hecho de que la juventud también puede en muchos sentidos salvar al mundo", compartió Millie.