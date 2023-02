Retiran cargo por uso de armas a Alec Baldwin

CDMX.- Un fiscal de Santa Fe le retiró un cargo de uso de armas a Alec Baldwin, luego de que el abogado del actor presentara una moción para desestimar la acusación sobre la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, en el set de Rust.

Esta situación fue dada a conocer por The New York Times y TMZ, donde se reporta que la decisión del fiscal podría traducirse en que el actor no pisará la cárcel.

El cargo por mejora de armas que le habría sido retirado a Baldwin era clave para determinar la situación legal del actor acusado por homicidio involuntario.

De acuerdo con el reporte, la defensa de Alec Baldwin presentó una moción donde se argumentaba que el histrión era objetivo de acusaciones bajo una ley que no podía ser aplicada.

El fiscal del caso había alegado que el cargo de mejora de armas, el cual es vigente en Nuevo México, era aplicable solo por el uso del arma, sin embargo, en la moción se añadió que dicha ley solamente puede perseguir un delito en caso de que se hubieran registrado amenazas o intento de homicidio, lo cual, se dice, no ocurrió con Baldwin.

Además de las inconsistencias en las acusaciones, los abogados añadieron que la ley que se buscaba aplicar se aprobó hasta mayo de 2022, siete meses después del incidente en Nuevo México.

La vocera del fiscal de distrito, Heather Brewer, informó a través de un comunicado a medios que la acción sirve para "evitar más distracciones litigiosas por parte del Sr. Baldwin y sus abogados. "

"La prioridad de la acusación es asegurar la justicia, no asegurar horas facturables para los abogados de las grandes ciudades", añadió.

Este cambio genera una oportunidad para Baldwin, quien podría ser sentenciado con un máximo de 18 meses en prisión, en lugar de 5 años, los cuales podría pasar en libertad condicial.

El mismo cargo le fue retirado a la armera Hannah Gutiérrez-Reed, según The New York Times, donde los abogados de la armera afirmaron que este cambio "es reflejó buenos estándares éticos y fue correcta en cuanto a los hechos y la ley".

Hasta el momento, Alec Baldwin no ha emitido alguna declaración al respecto.