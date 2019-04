Retoma Paty Chapoy pelea con Atala

Después de la polémica salida de Atala Sarmiento de ‘Ventaneando’ por no llegar a un acuerdo con la renovación de su contrato, la conductora ha estado en el ojo del huracán.

Y meses después de esto, el tema resurgió en una reciente entrevista, luego de que el equipo de Ventaneando explicó lo que pasó realmente con la salida de Sarmiento.

Ante esto, la periodista Pati Chapoy con la sinceridad que la caracteriza, reveló que nunca se despidió del equipo de ‘Ventaneando’, pues siente que ¡se le fueron las cabras al monte!

“Yo no recibí una llamada, yo no recibí un email, no recibí un watsApp, nada es nada”.

Eso sí, tres semanas después le mandó un correo electrónico donde dejó entrever que la periodista fue la culpable de su salida, en lugar de que le diera las gracias por el tiempo que le dio trabajo.

“Tres semanas después me envía un correo, donde deja entrever que yo fui la culpable de su salida”.