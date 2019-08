Retoma Seoane noviazgo

Ciudad de México.- La vida parece sonreírle a Mariana Seoane, que además de mantenerse vigente en el ambiente musical y actoral, también se siente plena en lo personal.

Tras cuatro meses de haberse separado del abogado Gibrán Jiménez, la pareja decidió volver a intentarlo y darle una segunda oportunidad al amor.

"Cuando existe la posibilidad de un reencuentro, es porque no hubo un daño en lo más mínimo. Se vale en la vida decir: 'necesito un tiempo', y si es la persona indicada, pues se vale volver con todas las ganas.

"Realmente (Gibrán) nunca dejó de estar. Es bueno, un ser muy inteligente. Me siento muy contenta... a ver qué pasa", afirmó Seoane, de 43 años, en entrevista.

El futuro de ambos es incierto, pero de lo único que sí está segura la cantante es de no querer boda.

"No me quiero casar, ¡no se me antoja en nada!", puntualizó.

La cantante, que promueve actualmente el sencillo "Noche de Estrellas", junto a Aarón y su Grupo Ilusión, aún mantiene su propuesta de realizar un disco homenaje a su amigo Juan Gabriel.

Y aunque aún no tiene ningún avance debido al nulo acercamiento con Iván Aguilera, hijo y heredero universal de los bienes del fallecido intérprete, no quita el dedo del renglón.

"Yo no quiero sacar ningún provecho de eso, pero obviamente quiero que el mundo conozca canciones que hice con él (Juanga) y que están ahí, pero si no quieren, no pasa nada".

Ante esto y algunos compromisos laborales, comentó que no estará presente en el tercer homenaje luctuoso al Divo de Juárez, a realizarse el 28 de agosto en Chihuahua.

En cuanto a la actuación, Seoane participó en la serie Preso Número 1, dando vida a Pía Bolaños.

El resto de su tiempo lo pasa con su familia, por quien tuvo que viajar de la Ciudad de México a Houston, pese a que actualmente se vive un temor latente en Estados Unidos por los ataques con armas.

"El mundo está muy mal porque no hay un despertar de conciencia.

"Ya se vio que no importa el país: donde sea, de pronto a alguien se le bota la canica y hace locuras, mata gente y arma un un desastre, ¡es una pena!", reflexionó antes de abordar su avión.