Retrata la serie 'Dear Edward' el poder de la resiliencia

Ciudad de México.- Edward Adler (Colin O'Brien) y su familia iban a bordo de un avión que se desplomó en las montañas de Colorado. Él, con 12 años, es el único sobreviviente, y tendrá que lidiar con eso.

En Dear Edward, la serie que estrena Apple TV+ el viernes, el pequeño deberá enfrentar el asedio de la gente que le escribe cartas, pues es considerado un niño milagro.

Paralelamente, él debe ajustarse a su nueva realidad, aceptar la muerte de sus padres y su hermano, y encontrar un rumbo ahora bajo el cuidado de su tía Lacey (Taylor Schilling).

"Leí el libro cuando me dijeron que iba a ser el protagonista de la serie, y creo que lo que más me cautivó fue que ese es un relato más sobre el dolor y la pérdida, y el programa se enfoca mucho más en la esperanza", contó O'Brien en entrevista.

Herido física y emocionalmente, el adolescente se integra a un equipo terapéutico y de ayuda psicológica con los familiares de los fallecidos, lo cual lo lleva a navegar entre la euforia, la depresión y el rechazo porque desconoce el método adecuado para conectarse.

"Trabajar en las escenas con Colin fue muy enriquecedor porque hicimos química, y teníamos que manifestar una conexión muy real, porque soy la persona con la que debe refugiarse de la tragedia que le sucedió", apuntó Schilling (Orange Is The New Black).

Su personaje de Lacey tiene años tratando de ser madre, sin éxito, así que este nuevo reto la lleva a entrar en conflicto emocional.

Una historia inspiradora

Ann Napolitano es la novelista que dio a conocer en el 2020 el libro que lleva el nombre de la serie, la cual es producida por Jason Katims, mente detrás de Friday Night Lights y About a Boy.

Fue Katims quien reconfiguró la idea de la serie e incluyó a dos personajes nuevos, Dee Dee (Connie Britton) y Adriana (Anna Uzele), los cuales no están en el best seller.

La primera es una mujer que pierde a su esposo en el accidente y se percata de algunos secretos que le tenía guardados; y la segunda, la nieta que pierde a su abuela, quien la impulsó a continuar en su carrera de congresista.

"Mi personaje es nuevo y eso me gustó, porque le da un aspecto distinto a lo que se esperaba del libro. Trabajé con Jason, porque hicimos juntos Friday Night Lights y es alguien tan profesional y generoso que lo necesitaba en mi vida. Adoro esa parte que vive Dee Dee de conocer el duelo y tratar de poner esperanza para salir adelante", señaló Britton.

"Yo no tenía en mente lo que podía pasar una persona por esta situación, desde el punto de vista del niño, hasta que leí el guion. Y a mí me tocó reflexionarla desde la perspectiva de una mujer que pierde a su gran impulsora y se queda con las ganas de haberle agradecido más", añadió Uzele.

Gran parte de la trama de la serie de 10 episodios gira en torno al grupo de duelo que se genera tras el desastre aéreo, y donde los involucrados generan un vínculo.

"Es sumamente relevante para mí hablar del tema del duelo y la conexión única que generan todos, porque la pérdida, la muerte, es lo que los lleva a sumirse en el dolor y a reconstruirse para no perderse", agregó Britton.

Otros personajes relevantes de Dear Edward son Amanda (Brittany S. Hall), cuyo prometido muere en el avión y se enfrenta a conflictos con el hermano del difunto, Steve (Ivan Shaw); y Shay (Eva Ariel Binder), la chica que le da amistad al joven adolescente y es la única que no lo trata como un niño "milagroso".