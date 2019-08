Reúne 'Guty' a los Bichir

Monterrey.- En la Ciudad de México, por los compromisos de ambos, difícilmente pueden convivir.

Pero es precisamente eso lo que más atesora José Ángel Bichir de hacer teatro en Monterrey porque le permite estar cerca de su papá Odiseo.

Padre e hijo están listos para el estrenar mañana la obra Guty Cárdenas, El Ruiseñor Mexicano, en el Centro Cultural Plaza Fátima, en San Pedro, cuya temporada se extenderá a 10 funciones hasta el 8 de septiembre.

Dirigidos por Hernán Galindo, bajo la producción de Vicky de la Piedra, en la obra original del exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, los Bichir tienen la oportunidad de trabajar y compartir tiempo juntos.

"Una de las razones por las que estoy en este proyecto y que la vida me puso ahí es justamente para estar con mi padre y esta oportunidad que me da la vida de conectar con mi familia, hay que aprovecharla y disfrutarla", comentó José Ángel, de 31 años.

"Lo que más me está aportando (la obra), es convivir con él, además experimentar una vez más el teatro con un hombre muy experimentado", agregó.

Para Odiseo, quien se muestra como un padre amoroso, compartir escena con su hijo son momentos que disfruta al máximo.

"En la relación profesional me causa un enorme placer verlo con su talento, vigor, compromiso y entrega, él se desenvuelve comprendiendo el personaje y entendiéndolo".

Guty Cárdenas, El Ruiseñor Mexicano es una visión poética inspirada en la vida y muerte del compositor que nació en Mérida en 1905 y a los 26 años fue asesinado.

En la historia de Canales Clariond, Guty es interpretado por José Ángel y el personaje de Ricardo Palmerín, amigo cercano y colega del cantante y compositor, lo realiza Odiseo.

"En la obra van a ver la recreación histórica de la trágica muerte de Guty Cárdenas y lo que se desprendió de ese suceso, primero a través de la prensa y también del recuerdo de su amigo y maestro Ricardo Palmerín", compartió Odiseo.

Contario a lo que habitualmente sucede en teatro, en que los actores ensayan hasta tres meses continuos previo al estreno, padre e hijo tuvieron pocas sesiones para repasar sus personajes junto con el director en Monterrey.

La obra se presentará en cartelera del Centro Cultural Plaza Fátima del jueves 22 al domingo 25 de agosto a las 20:00 horas, luego el 30 y 31 de agosto y del 5 al 8 de septiembre.