Revalorizan críticos e industria al rap

Ciudad de México.- El rap, nacido en las calles, entre la violencia, se ha bañado de prestigio gracias a la calidad de los disparadores de rimas que crean mundos enteros con sus líricas, sin dejar de apuntar a la crítica social.

Pero también debido a la apertura de la crítica y la academia a este estilo otrora marginal.

Por ejemplo, Tupac Shakur y The Notorious BIG, dos leyendas del rap, considerados entre los más grandes de todos los tiempos, jamás pudieron alzarse con un Grammy en sus épocas.

En contraste, el más reciente golpe en la mesa lo dio Kendrick Lamar, considerado por algunos como el más importante rapero vivo, tras ser galardonado en 2018 con el Premio Pulitzer.

Reconocido por su disco DAMN, fue el primer músico ajeno al jazz o a lo clásico en obtener el galardón.

Oriundo de California, Lamar ha ganado 13 Grammys y es considerado por la revista Time como una de las personas más influyentes del planeta. También cuenta con nominaciones al Óscar y al Globo de Oro.

Por si fuera poco, fue honrado, por el Senado de California, con el Premio Generational Icon.

Jay-Z es otro de los pesos pesados en reconocimiento "mainstream": el esposo de Beyoncé acumula más de 110 estatuillas en Estados Unidos y otros países.

Receptor de 22 Grammys, ha trascendido los micrófonos y se ha convertido en un artista multidisciplinario. Como productor, fue nominado a un Tony por el musical Fela!

Kanye West (21 gramófonos ganados), Lil Wayne (5) y Drake (4) son otros raperos legitimados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de EU.

Eminem es otro rapero que podría ser envidiado por artistas de cualquier género. En su currículum, Marshall Mathers tiene un Óscar por Canción Original ("Lose Yourself"), 17 premios Billboard y 15 Grammys.

A nivel hispano, el boricua Residente, ex miembro de Calle 13, es una de las voces más visibles y laureadas.

Activista social y humanista, tiene en sus manos 24 Grammys Latinos, la Medalla Ramón Emeterio Betances del Ateneo puertorriqueño y el galardón de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz.