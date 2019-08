Revela Cynthia Klitbo que grabó a Jesús Ochoa cuando la espiaba

Cynthia Klitbo sigue mostrando pruebas para confirmar su versión con respecto a que ha recibido distintas acciones de acoso de su colega Jesús Ochoa.

“He recibido acosos de varios de los compañeros que están aquí (ANDA)…, me han gritado cerda, no te me arrimes, todo por defender los bienes de este sindicato, solicito, es más, la expulsión del Secretario General. Yo nunca les he dicho, que buen paquete tienen ¿verdad?, nunca le he dicho su pi%& es chiquito, ¿verdad?, entonces una cosa es que te lleves bien, y haya compañerismo, y otra es que tú te refieras a los órganos sexuales de un compañero, y de eso he sido víctima en este sindicado, empezado por usted, secretario”, dijo en aquella ocasión.

Esta vez, la actriz empleó su cuenta de Instagram para compartir un video en el que se muestra parte de una oficina y luego aparece Ochoa.

En las imágenes se escucha a la actriz decir: “De espía en mi oficina, nótese caballeros, en este silloncito aquí atrás de la barrita que estaba”, a lo que Jesús pregunta “¿de espía?, y ella le responde: “Estás precioso flaco”.

Junto al clip de escasos segundos, Cynthia escribió: “Cómo creerle a un acosador. Chucho Ochoa espiándome en mi oficina”.

Recientemente, el actor reveló que, durante la administración de la ex Secretaria de Previsión Social, la ANDA sufrió un déficit de 33 millones de pesos solo en su primer semestre.

“El presupuesto anual de Previsión Social fue rebasado por la ex secretaria de Previsión (Klitbo), gastando tan solo en el primer semestre 76 de los 90 millones de pesos anuales destinados a dicha secretaría”, detalló.

Sin embargo, el histrión dejo en claro que no procederá legalmente contra la actriz, pues ella solo intentó hacer cosas buenas, como mejorar la atención medica de sus compañeros.









Fuente: www.elimparcial.com