Revela Disney looks de 'The Eternals'

Los Ángeles— El primer look de Salma Hayek como la guerrera Ajak, de The Eternals, fue revelado este sábado en el segundo día de la D23 Expo.

La veracruzana apareció en el escenario principal al lado, ni más ni menos, que de Angelina Jolie, Gemma Chan y Barry Keoghan, aunque no les permitieron decir ni una palabra.

Al mismo tiempo, se confirmó la presencia de Kit Harington, figura de Game of Thrones, en esta película de Marvel como Black Knight.

Fue una jornada llena de emociones para los casi 7 mil fanáticos que se dieron cita en la Expo que organiza la compañía del ratón Mickey. Los directivos de Disney, Lucasfilm, Marvel y Pixar ofrecieron avances e imágenes y, claro, llevaron a algunas de las figuras de sus producciones.

La primera sorpresa fue el póster y el tráiler de Star Wars Episodio IX: El Ascenso de Skywalker, donde Rey (Daisy Ridley) pelea contra su destino y parece que la domina el lado oscuro de la Fuerza.

Ante los reflectores, parte del elenco: la propia Ridley, Óscar Isaac, Billy Dee Williams, John Boyega y Keri Russell, quien mantendrá una relación cercana con el personaje de Boyega, según adelantó.

Quizá el momento más emotivo se vivió cuando Tom Holland salió al escenario, en su primera aparición tras el aparente divorcio de Sony y Disney, con lo cual dejaría de ser Spider-Man.

Holland llegó con Chris Pratt para presumir Onward, un proyecto animado en el que serán las voces de unos hermanos que buscan la forma de revivir a su padre.

"Ha sido una semana muy loca, pero quiero que sepan que les agradezco mucho. Los quiero 3 mil", soltó Holland, provocando la euforia del público con esta última frase de Avengers, pues parecía una despedida real.

Luego, Julia Louis-Dreyfus compartió que actuará la voz de la mamá de los hermanos en Onward.

Quien demostró que tiene carisma y conecta con la gente fue Dwayne Johnson: arribó a bordo de un llamativo "barco" para presumir el tráiler de Jungle Cruise, una aventura al estilo Indiana Jones.

Cuando "La Roca" hablaba de sí mismo, y de cómo salvaría a la gente en este filme, Emily Blunt apareció para presentar un adelanto diferente de la misma película, en la que ella es la heroína y Dwayne tiene un papel más reducido.

Lo único que quedó de manifiesto fue la gran química que ambos proyectan tanto en la cinta como en el escenario. Ambos bajaron a saludar a los fans de la primera fila, rompiendo el protocolo de la organización.

Otros de los anuncios fueron la primera imagen de Emma Stone como Cruella, así como las voces de la animación Soul: Jamie Foxx y Tina Fey.

Para cerrar con broche de oro, un adelanto de Frozen II no podía faltar, así que llegaron al escenario Evan Rachel Wood y Sterling K. Brown.

Pero lo que hizo explotar a la audiencia fue la llegada de las voces originales de la película, Jonathan Groff, Kristen Bell, Josh Gad e Idina Menzel, quienes interpretaron uno de los nuevos temas.