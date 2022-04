Revela el misterio de sus relatos

La Fiesta de los Libros continúa su actividad con una jornada muy nutrida que programa para hoy la presentación del libro ‘El grito que se tragó la noche’, de la escritora Kassandra Lastra.

El evento tendrá lugar en la sala de Colecciones Especiales de la Biblioteca Carlos Montemayor de ICSA, al mediodía.

Con sólo 21 años de edad, la joven juarense ha publicado ya tres libros dentro de los géneros del terror y el suspenso. Su más reciente trabajo, del que platicará en la presentación, consta de 28 textos, entre los que hay relatos y prosa poética de horror y sus subgéneros.

“La temática es acerca de trastornos mentales, son mentes criminales que constantemente se cuestionan acerca de qué es real y qué no, o si hay alguna diferencia. Los personajes no confían ni en sí mismos y es ahí donde empieza el misterio”, compartió Lastra, quien comenzó a escribir desde los 11 años.

Tras publicar ‘La habitación final’ y ‘Te voy a alcanzar. Cuentos para dormir’, la juarense ahora está dedicada a la promoción de ‘El grito que se tragó la noche’, mismo que presentó en la pasada edición de la Feria Nacional de Libro de Escritoras Mexicanas (FENALEM).

Fascinada por el terror

Desde muy chica, la ávida lectora se inclinó hacia los géneros del terror y el suspenso. De ahí que cuando comenzó a escribir, le fue natural hacerlo en ese campo.

“Lo que caracteriza a mis historias es que todos están hartos de lo que están pasando, de su situación, y se encuentran en un punto en que están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer para ponerle un fin a sus estados emocionales, a sus relaciones, a la forma en que se relacionan, y de ahí vienen las sorpresas”.

Agregó que algunos de esos relatos están ligados al período del Romanticismo y que en ellos hay personajes femeninos que cuentan sus más profundos temores.

De su acercamiento a la literatura, compartió que en la primaria su materia favorita era español y que siempre le llamó la atención todo lo relacionado con el lenguaje, además de haber sido estimulada por su madre, quien la llevaba a las librerías y la dejaba escoger el libro que ella quisiera.

“Desde que estaba pequeña empecé leyendo libros de terror y he ido experimentando con cada subgénero, que tienen su estilo de abordar las historias, las temáticas oscuras, los trastornos mentales siempre me han apasionado y es de lo que más he escrito”.

Para pulir su escritura formó parte de talleres en Bellas Artes, y más recientemente ha contado con la asesoría del escritor José Juan Aboytia, quien ha editado sus libros.

La joven, que estudia la licenciatura en Producción Musical, en nivel avanzado, también cultivó su gusto por la música siendo muy pequeña. Estudió violín y formó parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ y de otras agrupaciones.

Quien fue invitada al seminario Vindictas Mujeres de Negro, sobre narrativa policiaca y criminal, promovido por la UNAM, dijo que una de sus motivaciones al escribir es provocar que más personas de su edad tengan el hábito de la lectura.

‘El grito que se tragó la noche’ fue publicado de forma independiente y se encuentra a la venta en la Librería Universitaria, ubicada en el Centro Cultural de las Fronteras (CCF).

Presentación del libro ‘El grito que se tragó la noche’

8 de abril a las 12:00 pm

Biblioteca Carlos Montemayor de ICSA

Entrada libre