Revela ex esposo de Britney Spears que sus hijos la evitan

CDMX.- Britney Spears y su ex esposo Kevin Federline protagonizaron un pleito en redes sociales luego de que el también padre de los hijos de la cantante revelara que Sean Preston y Jayden James ya no la quieren ver.

Este fin de semana, Federline indicó que los hijos de Spears ya no quieren verla y estarían evitándola a causa de las fotografías que la superestrella publica en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la información, el ex esposo aseguró que hay una clara señal de la falta de interés de sus hijos en su madre, la cual comenzó desde que ninguno de los dos jóvenes quiso asistir a la boda de la intérprete de "Toxic" con Sam Asghari.

Las declaraciones de Federline provocaron que la cantante publicara un mensaje en Instagram para defenderse.

"Me entristece escuchar que mi ex marido ha decidido hablar sobre la relación entre mis hijos y yo. Como todos sabemos, criar hijos adolescentes nunca es fácil para nadie... Me preocupa el hecho de que la razón es mi Instagram.

"Todo esto fue mucho antes de Instagram Pero les di todo", escribió la artista en sus historias.

En otra publicación, Britney Spears comentó que las situaciones que hagan otras personas para afectarla, también daña a sus hijos. Por ello, dijo estar preocupada de las declaraciones de su ex esposo.

"El trauma y los insultos que vienen con la fama y en este negocio, no solo me afectan a mí sino también a mis hijos. Soy humana y he tratado de hacer lo mejor y honestamente me gustaría compartir con ellos mis únicos dos centavos", mencionó la artista.

Asimismo, Britney Spears se defendió al recordar que fue controlada y monitoreada durante 15 años mientras estaba bajo tutela.

"No me sorprende que así como mi familia hizo una serie de entrevistas, ellos (ex esposo e hijos) también lo harán. ¡No me sorprende en absoluto su comportamiento y su enfoque de lo que he tenido que enfrentar!", concluyó Spears.

Sobre estos hechos, Asghari, la actual pareja de la intérprete de "Oops I Did It Again" salió a defenderla de Federline.

"No tiene validez su declaración sobre el distanciamiento de los niños y es irresponsable hacer esa declaración públicamente.

"Los niños son muy inteligentes y pronto tendrán 18 años para tomar sus propias decisiones y se darán cuenta de que la parte 'difícil' fue tener un padre que no ha trabajado mucho, en más de 15 años, como modelo a seguir"

Aunque Sam Asghari dijo no conocer a la ex pareja de su esposa, le pidió dejar de hablar de ella.

"Le deseo lo mejor y espero que tenga una perspectiva más positiva en el futuro para el beneficio de todos los involucrados. Pero por ahora: mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca", escribió el modelo.