Revela Fernando del Solar desplantes de sus excompañeros de Hoy

El conductor argentino Fernando del Solar, quien saltó a la fama en México por programas de TV Azteca, también tuvo una participación en Hoy, pero solo duró tres meses en el proyecto y finalmente reveló por qué decidió dejar el programa matutino.

En una entrevista con De Primera Mano, Fernando del Solar confesó que no se sentía cómodo con algunas actitudes de sus compañeros del programa y por eso decidió renunciar al matutino.

"Estoy en un punto donde digo, mira, después de todas las cosas que he vivido hay cosas que no estoy dispuesto a tolerar y cosas que sí (...) Finalmente era yo quien estaba yendo al lugar nuevo, es obvio que el que se tenía que ir si no estaba de acuerdo era yo y por eso me fui", confesó el conductor a cuatro años de su salida del programa.

Entre las cosas que no le parecían, Fernando del Solar dijo que algunos de sus compañeros en Hoy, sin mencionar nombres, no le daban réplica a sus opiniones y se seguían con otros temas, haciendo que pareciera loco y perdiera confianza.

“Se da mucho en conducción que venimos de una nota, por ejemplo acaba de haber un accidente de coche y tu dices '¡Wow tremendo como chocaron los coches!' y ves a un lugar para que alguien te responda y no te responden y se siguen con otra cosa. Entonces es como que chocas con pared y eso hace que tú empieces a perder esa confianza o parezcas loco que estás hablando con nadie", recordó el conductor.

Fernando del Solar reconoció que para trabajar en la conducción hay que "tener callo" y aguantar, pero debido a sus malas experiencias, él siempre ha tratado de ayudar a los que entran de nuevos a trabajar con él.

"Cuando yo ya era el conductor cada vez que venía alguien nuevo, siempre he intentado como cobijarlo porque sé lo incómodo y lo difícil que es llegar a un lugar nuevo", aseguró.

Entre los planes de Fernando del Solar para el 2022 está volver a trabajar en conducción y el estreno de la segunda parte de la película La familia de mi ex. Mientras que en lo personal planea casarse con su novia Anna Ferro.