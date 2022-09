Revela Jane Fonda que tiene cáncer

Archivo/ Agencia Reforma

Ciudad de México.- Jane Fonda fue diagnosticada con linfoma no Hodgkin y comenzará tratamientos de quimioterapia, anunció este viernes a través de redes sociales.

"Este es un cáncer muy tratable. El 80 por ciento de la gente sobrevive, así que me siento muy afortunada", escribió Fonda, de 84 años, junto a una imagen de ella.

La ganadora del Óscar por Klute (1971) y Coming Home (1978), dijo sentirse con suerte debido a que cuenta con "los mejores médicos y tratamientos".

Asimismo, aseguró que estará haciendo quimioterapia durante seis meses y que maneja sus tratamientos de manera tranquila.

"El cáncer es un maestro y estoy prestando atención a las lecciones que me detiene. Una cosa que ya me ha mostrado es la importancia de la comunidad. De crecer y profundizar la propia comunidad para que no estemos solos. Y el cáncer, junto con mi edad, casi 85 años, definitivamente enseña la importancia de adaptarse a las nuevas realidades", sostuvo.

Jane Fonda, quien ha mantenido su activismo por el cambio climático, prometió que el cáncer no interferirá con sus labores.

"Estamos viviendo el momento más importante de la historia de la humanidad porque lo que hagamos o no hagamos ahora mismo determinará qué clase de futuro habrá y no permitiré que el cáncer me impida hacer todo lo que pueda, usando todas las herramientas de mi caja de herramientas y eso incluye continuar construyendo esta comunidad de Fire Drill Fridays y encontrar nuevas formas de usar nuestra fuerza colectiva para hacer el cambio", señaló.

De acuerdo a Page Six, Fonda ya había tenido encuentros cercanos con el cáncer. En 2018, se le fue extirpado un crecimiento canceroso en el labio y se la vio luciendo un vendaje mientras promocionaba la cuarta temporada de la serie de Netflix, Grace and Frankie.

Posteriormente, en 2010, le amputaron un pequeño tumor de su seno durante un chequeo de rutina.