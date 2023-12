Revela Jane Wiedlin que sufrió abuso sexual a los 15 años

Archivo / Agencia Reforma / Cantante Jane Wiedlin

La cantante Jane Wiedlin comentó que fue abusada sexualmente por el presentador Rodney Bingenheimer cuando tenía 15 años.

De acuerdo con Deadline, al menos 5 mujeres han revelado que fueron agredidas o abusadas sexualmente por Bingenheimer, quien fue llamado en los 80 como 'El alcalde de Sunset Strip', pues era dueño de este club nocturno que era visitado por David Bowie, Elvis Presley e Iggy Pop.

"Recuerdo que la habitación estaba muy oscura y fría. Yo era virgen. No tenía mucha experiencia con chicos; Los chicos tendían a ignorarme. Él me eligió esa noche. No sabía lo que iba a pasar pero él comenzó a frotarse contra mí con su entrepierna contra mi entrepierna. No sabía qué hacer; Estaba prácticamente congelada. No dije nada; ni siquiera intenté detenerlo", dijo.

La intérprete de "Blue Kiss" dijo que Bingenheimer le pidió que se quitara el cinturón, pues le lastimaba para eyacular encima de ella.

"No estaba completamente segura de lo que había pasado hasta que volvimos a salir. Él desapareció entre la multitud, volví con mis amigos y mis pantalones de satén eran un gran desastre", agregó.

Jane Wiedlin reveló que no sabía que esto que le sucedió era una agresión sexual hasta que a raíz del movimiento Me Too hizo una reflexión sobre este hecho.

"Fue raro; Nunca se me ocurrió que eso había sido un delito. No sabía qué pensar. No fue hasta que comenzó el movimiento #MeToo cuando me di cuenta de que un adulto me había agredido sexualmente cuando tenía 15 años", agregó.