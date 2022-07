Revela Jennifer López sus secretos de belleza

Para nadie es un secreto que Jennifer López es dueña de una belleza inigualable y aunque podría parecer resultado de una inversión en productos y tratamientos costosos y de alta calidad, en realidad su rutina para mantenerse en forma es muy sencilla.

La actriz y cantante de 52 años, quien está próxima a cumplir 53, ha revelado que dormir un mínimo de siete horas por noche es más eficaz que cualquier crema hidratante y es una parte clave de su régimen de belleza, el cual se conforma por las 5 S: protección solar, suero, suplementos, saludable (vivir bien) y sueño.

“No valoramos el sueño. Valoramos el esfuerzo y el trabajo duro y debo admitir que he estado atrapada en esa carrera de ratas por mucho tiempo”, compartió Jennifer en la última edición de su boletín ‘On The JLo’.

Y añadió: “Sin embargo, he descubierto que dormir es el secreto de belleza más subestimado que existe. Es uno de los principios de JLo Beauty y parte de mis 5S: protector solar, suero, suplementos, saludable (vivir bien) y sueñoo (dormir bien)”, añadió la estrella de Hollywood. “Dormir al menos de 7 a 9 horas cada noche puede cambiar el juego de la vida”, dijo.

También reveló que pasó por una etapa en sus 20 años, cuando su carrera estaba despegando, en la que sólo dormía menos de cinco horas por noche.

No obstante, el cansancio y la sobreexigencia le pasaron factura al provocarle ataques de pánico. Por ello, la cantante cambió su forma de vida y comenzó a llevar un estilo más saludable.

“Desde entonces, he intentado llevar una vida muy sana y equilibrada. A medida que dormía más y me cuidaba, me di cuenta de que se trataba de vivir más que de envejecer. Pienso en el sueño como una pequeña máquina del tiempo. Te acuestas y entras en un espacio en el que te conservas y luego sales como una persona nueva, más joven de lo que eras antes“.

Jennifer insistió en que comúnmente parece 10 años más joven después de haber dormido bien. “A veces me despierto y digo: ‘¡Vaya! He perdido 10 años en mi rostro’. Eso es lo que una buena noche de sueño puede hacer por ti y se acumula con el tiempo. Para bien o para mal, la pandemia nos frenó a todos y a mí me hizo darme cuenta de que lo único que podemos controlar es a nosotros mismos. Así que a dormir”.