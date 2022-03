Revela que tiene cáncer y que no quiere quimios

Edy Smol reveló que sufre de cáncer de colon desde hace varios años, pero ha decidido no someterse a quimioterapias. El crítico de moda dio a conocer que decidió tomar un tratamiento herbolario y ha tenido éxito con él.

Edgar Smolensky, mejor conocido como Edy Smol, finalmente reveló cuál es la enfermedad que padece, pues desde que cambió radicalmente hace unos años se ha especulado que sufre de diferentes afecciones que han provocado que su salud esté en riesgo.

En entrevista con Adela Micha para su canal La Saga, el Gurú de la moda confesó que es cáncer de colón la enfermedad que ha provocado grandes cambios en su cuerpo, no obstante, compartió que por la experiencia que ha tenido con sus familiares, decidió no someterse a ningún tratamiento de la medicina científica.

Smol se negó a someterse al tratamiento recomendado por su médico porque hubiera tenido quimioterapias, después hubiera sido sometido a cirugía y nuevamente tener quimioterapias, lo que hubiera podido hacer metástasis o ayudarlo.

“He tenido un padecimiento los últimos dos años o tres en los que tomé una decisión, mi familia de los dos lados (...) tenemos muchos temas congénitos entre ellos cáncer; abuelos, materno, paterno. Yo tomo la decisión (de no tratarme) porque todos los que me ha tocado ver en el camino de la familia, que en paz descansen, todos se fueron a Houston, aquí, allá, y todos acabaron tristemente a donde vamos todos

“Y también tuve una amiga (...) actriz, la cual también le puso muchas ganas al tratamiento y también se fue rapidísimo y muy joven (...) Cuando me pasa le digo al doctor (...): ‘no (me quiero tratar) estoy muy en el rollo herbolario”, comentó Smol.

Confesó que durante los últimos meses había anunciado que sufría de una enfermedad hereditaria y degenerativa, pero no había querido exponer de qué se trataba porque es una persona muy positiva. Sin embargo, finalmente reveló que es cáncer porque el tratamiento herbolario al que se sometió le ha dado muy buenos resultados.

“Me vi muy desmejorado, pero hoy estoy maravillosamente bien. En las últimas semanas que platiqué con mi médico, me dijo: ‘tengo que reconocer que en un principio te odié, hasta te quería correr de mi consultorio’ (...) No estoy en remisión, no estoy diciendo que se quitó”, reveló el crítico de moda.

Ahora que se siente feliz, fuerte y que ha visto grandes mejoras en su salud, decidió hacer pública la enfermedad que sufre, con la esperanza de que a alguien que esté pasando por la misma situación, pueda tomarlo como ejemplo y no darse por vencido en su lucha contra el cáncer.

“Esto es algo que no me animaba a decirlo; decía, pero no decía claramente. Si esto le puede ayudar a alguien, si me pueden ver tan lleno de vida, estoy lleno de vida, de amor, vivo en el ahora, estoy feliz. Creo mucho en Dios y yo decidí esto”

El Gurú de la moda también habló de cómo drásticamente bajó de peso, pues cuando comenzó su carrera en la televisión pesaba 170 kilos.

Según reveló Edy, comenzó a nadar diariamente dos horas y con esto le bastó para bajar más de 100 kilos. Negó haberse sometido a dieta, pues dijo que le gusta comer dulces y botanas, y también aseguró nunca haberse sometido a una cirugía por estética. Actualmente ha logrado no volver a subir de peso gracias que se mantiene constante en el cuidado de su cuerpo.