Revela Salma Hayek su secreto para lucir joven

CDMX.- Salma Hayek reveló que su secreto para lucir juvenil es no usar bótox.

La estrella mexicana aseguró, en el podcast de Kelly Ripa, que su aspecto natural se lo han dado horas y horas de meditación profunda.

"A veces, cuando medito, la gente me ve salir de la habitación y dice: Oh, por Dios. Te ves como de 20 años. En cambio, cuando no lo hago por algún tiempo, ¿adivina qué? La cara y todo se empieza a caer", contó la actriz de 56 años.

Hayek comentó que todavía no ha recibido ayuda de los inyectables (bótox), incluso, en el 2017, se pronunció en contra de su uso.

"No creo en el bótox porque tu cara no se mueve, y es algo que tienes que hacer por el resto de tu vida, cada vez más", dijo en una entrevista al medio DuJour.

La ganadora del Óscar, forma parte de las estrellas que se han pronunciado contra el uso de bótox como: Stevie Nicks, Julia Roberts y Meryl Streep.