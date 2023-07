Revela Shakira que hubo un accidente en set de 'Copa Vacía'

CDMX.- Shakira compartió que al grabar el clip 'Copa Vacía', con Manuel Turizo, se llevó el susto de su vida, pues la pecera donde se encontraba se rompió y para poder sacarla tuvieron que utilizar una grúa.

"Se rompió la pecera, se empezó a inundar el set y me tuvieron que sacar como fuera de allí. Yo no podía salir porque tenía una cola de sirena y no podía salir escalando. Me tuvieron que sacar con una grúa, a lo sálvese quien pueda. Menos mal que sólo fue una anécdota y estoy aquí para contarlo", dijo.

La intérprete de "Te Felicito" comentó que Manuel Turizo ya le había advertido que eso podía pasar pero ella creía que estaba segura.

"Una de las cosas que sucedieron y que yo no esperaba a pesar de que Manuel me lo había advertido, era que se iba a romper la pecera. Yo le dije que era imposible, que teníamos unos estándares de seguridad a prueba de balas. Pero lo que él vaticinó se cumplió", declaró.

Shakira dirigió este video en colaboración con Jaume De Laiguana. Actualmente tiene más de 45 millones de visualizaciones en Youtube.

"Es un video que nos tomó mucho tiempo, no sólo en realizar sino también en concebir. Requirió de mucho esfuerzo, una gran inversión de tiempo. No fue nada fácil porque no pude usar las piernas durante casi todo el vídeo. Estaba cargando una cola que pesaba 12 kilos.

"Era todo un desafío, y sucedieron muchas cosas en el set. Fue un rodaje muy largo. Manuel fue muy profesional y no se quejó nada a pesar de las largas horas que estuvimos trabajando. Estuvo bajo el agua, bajo una cascada de agua fría. Le habíamos prometido que estaría calentita pero no sé qué pasó y estaba congelada. Ha sido un campeón y no se ha quejado ni un momento, ha trabajado hasta el final", agregó.