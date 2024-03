Revela Sharon Stone presión para escenas de sexo en 'Sliver'

Foto: Agencia Reforma / La actriz señaló a William Baldwin y al productor Robert Evans como los responsables del abuso.

La actriz Sharon Stone mencionó el nombre del productor Robert Evans como el elemento que la presionó a tener relaciones con el actor William Baldwin con el propósito de que la "química de pareja" se viera reflejada en el filme Sliver: Una Invasión a la Intimidad (Sliver).

Durante el podcast de Louis Theroux, la estrella de Bajos Instintos (Basic Instinct) tomó confianza y develó el título del proyecto e identidades de los involucrados en la presión a la que fue sometida.

De acuerdo con sus declaraciones, todo ocurrió en el set de Sliver: Una Invasión a la Intimidad (Sliver), donde Evans no cuestionó la aprobación de la actriz sobre el acto sexual que terminó en el producto final.

"Esperaban que trajera a casa otro gran éxito y me dieron la aprobación del casting, me dieron todas estas aprobaciones, pero luego, cuando llegó el momento de hacerlo, me dijeron que para mí era un asunto de vanidad y no podía tener mi aprobación. Luego comenzaron a tratar de culparme por sus errores, y cometieron errores terribles en la forma en que contrataron a los directores y al elenco", contó Stone.

En comparación con su trabajo actoral con Michael Douglas en Bajos Instintos, Stone comentó que su experiencia fue contraria a la que tuvo con Baldwin, pues con él podía hacer los ensayos como se debe, ya que el coprotagonista de Sliver no podía.

"No tenía que acostarme con Michael Douglas. Michael podría venir a trabajar y saber cómo hacerlo (escenas de sexo), sabía marcar esa línea, ensayar y aparecer. Ahora, de repente, estoy en el negocio de 'tengo que acostarme con la gente'", dijo.

Stone añadió que ellos le dijeron que: "Si pudiera acostarme con Baldwin entonces tendríamos química en la pantalla, y si simplemente tuviera sexo con él, eso salvaría la película, y el verdadero problema con la película era yo porque estaba muy tensa, y no como una verdadera actriz que podía simplemente acostarse con él y volver a encarrilar las cosas. El verdadero problema era que yo era una idiota muy tensa".

La estrella de Hollywood compartió su frustración por la elección del coprotagonista de la cinta.

"Sentí que podrían haber contratado a un coprotagonista con talento, alguien que con que pudiera interpretar una escena y recordar sus líneas. También sentí que podían joderlo ellos mismos y dejarme fuera de esto. Era mi trabajo actuar y lo dije. Esta no fue una respuesta popular. Me consideraban difícil".