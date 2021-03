Revela Stone que fue presionada para tener relaciones con coprotagonista de película

Tomada de internet / Sharon Stone

Nueva York— Sharon Stone está diciendo "#MeToo" y se lanza contra los depredadores de Hollywood en sus explosivas memorias, publió The New York Post.

La estrella de "Ratched" detalla una serie de situaciones desagradables de acoso sexual que ha sufrido durante sus 40 años de carrera en sus nuevas memorias, "La belleza de vivir dos veces".

Aunque alaba a algunos ejecutivos de cine y coprotagonistas (especialmente a su coprotagonista de "Basic Instinct", Michael Douglas), Stone dijo que un productor anónimo la presionó para que tuviera sexo en la vida real con un coprotagonista masculino en una película para ayudar a guardar la esencia de la historia.

El extravagante productor supuestamente le pidió explícitamente que se acostara con su protagonista en apuros, escribe la mujer de 63 años en el extracto exclusivo del libro en Vanity Fair.

La estrella de "Sliver" y "The Quick and the Dead" relata cómo un productor la llevó a su oficina, donde bebía leche malteada directo del cartón de leche. Ella escribe. “Caminó de un lado a otro mientras me explicaba por qué debería tener sexo con mi coprotagonista para que pudiéramos tener química en la pantalla."

La actriz también detalla cómo el productor realmente insistió en elegir a este actor, incluso "cuando no pudo sacar una escena completa en la prueba. ¿Ahora crees que, si me lo follo, se convertirá en un buen actor? Nadie es tan bueno en la cama. Sentí que podrían haber contratado a un coprotagonista con talento, alguien que pudiera ofrecer una escena y recordar sus líneas".

Algunos expertos están adivinando que la película no identificada es la de "Sliver", del fallecido productor Robert Evans.

Por supuesto, Stone escribió que rechazó la oferta de ayudar a salvar la película con su cuerpo.

En cuanto a las personas escandalizadas, en Hollywood o más allá, con las crudas revelaciones de su nueva autobiografía, Stone tiene un gran mensaje para sus enemigos potenciales.

"No pueden avergonzarme".