Revela Yolanda Andrade que tiene aneurisma

Ciudad de México.- La actriz y conductora Yolanda Andrade dio a conocer que tiene un aneurisma, situación que la mantuvo hospitalizada en semanas pasadas y de lo cual aún no se recupera por completo.

En entrevista para un programa de televisión, durante su regreso a grabaciones, Andrade hizo la revelación llevándose la mano a la cabeza.

"Estoy cansada, mira tengo un problema en el ojo que no se me ha quitado por el aneurisma que tengo acá... Es muy largo, estoy cansada", dijo entre lágrimas a El Gordo y la Flaca.

Afuera de los estudios de la XEW, donde grababa el programa Montse & Joe, fue entrevistada en compañía de Monserrat Oliver.

"Había una cosa de un tumor, me dijeron que ya no, hoy tenía cita con el doctor pero la cambiamos porque tenía que grabar, tengo que tener mi prioridad que es mi salud ahorita y no me siento bien", reiteró.

Al ser cuestionada sobre cómo ha pasado el proceso de recuperación y su posición ante la muerte aseguró que lo que le ha ocurrido es producto de milagros.

"Todo mundo se va a morir, todos podemos pasar por ese episodio, pero también podemos pasar por momentos de milagro, porque los milagros existen... o sea yo estoy aquí de milagro.

"La salud es lo más importante, el trabajo también, pero vamos a hacer una pausa porque respeto mi cuerpo y mi salud y mi bienestar, necesito hablar con la productora porque me quiero ir a mi casa en este momento", dijo.

Andrade compartió hace unas semanas historias en sus redes sociales donde dio a conocer que estaba hospitalizada, ante rumores de que había tenido una recaída en el alcoholismo.