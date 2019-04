Revelaciones de Andrea Legarreta sobre la parte oscura del medio del espectáculo

Andrea Legarreta es una de las artistas más reconocidas en México, situación que además de brindarle grandes oportunidades laborales, también la hace padecer diversas especulaciones en su contra.





Acompañada de su esposo Erik Rubín y sus hijas Mía y Nina durante la conferencia de prensa de la cinta “Parque Mágico”, en la que trabajaron juntos, Andrea se sinceró con los reporteros y confesó que contrario a lo que se piensa, la vida artística también tiene su lado malo.





“Tristemente también pasamos por momentos duros en cuanto a juicios que a veces son emitidos muy a la ligera, o señalamientos que son absolutamente falsos y como ahora ya han tantos “medios” que han surgido en las redes pues ya no sabemos ni en qué creer, ni en qué no creer, y entonces dejamos el mensaje ahí, lo echamos y a ver quién se lo traga y quién no”, expresó.





Sobre la postura que toma cuando este tipo de rumores aparecen en la red, Legarreta manifestó: “Es duro tener que estar todo el tiempo toreando con este tipo de “información”, que más bien no lo es”.

Finalmente, la conductora del matutino Hoy aseguró que tanto ella como su famoso esposo saben de estas consecuencias desde hace mucho y por eso han hablado con sus hijas de esta situación, sobre todo ahora que ambas comienzan a trabajar en el medio.





“Nosotros, Erik y yo estamos en este medio desde niñitos, y aunque yo no era una niña famosa y él sí, si sabía de qué se trataba también la parte oscura de este medio y cada vez se ha convertido en algo peor en ese sentido, y mis niñas también lo saben. Entonces, lo que tu vives en casa es tu realidad (…) entonces ya saben que estos comentarios en algunos casos hay que dejaros ir, en otros no, hay que frenarlos, hay que ponerles un alto para pedir y exigir respeto no solo para mí, creo que es en el caso de todos los que estamos expuestos a eso”, dijo.





Fuente: www.elimparcial.com.mx