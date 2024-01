Revelan amistad entre Michael Jackson y Jeffrey Epstein

CDMX.- El Príncipe Andrés de Inglaterra, Donald Trump, Michael Jackson, David Copperfield, Bill Clinton, Al Gore, Naomi Campbell, Stephen Hawking... la lista de celebridades y gente poderosa que tuvo alguna relación, principalmente de amistad, con el financiero y socialité Jeffrey Epstein explotó ayer como una bomba, pero sin causar tanto daño como se preveía.

Un juez de Nueva York comenzó a desclasificar las identidades de personas vinculadas, en documentos legales, al empresario estadounidense que se suicidó, en 2019, antes de ser juzgado por delitos sexuales.

El conjunto inicial incluye 40 documentos no revelados previamente con casi mil páginas de testimonios y declaraciones, y las personas vinculadas a Epstein estaban identificadas como "John" o "Jane Does" en una demanda interpuesta contra su antigua amante y cómplice, Ghislaine Maxwell. Sin embargo, no se alega complicidad en los delitos del traficante sexual.

También se cita a un Papa de la Iglesia católica, pero su nombre se mantiene reservado. Sin embargo, hace tres años el Daily Mail publicó fotos de una audiencia privada que el entonces Pontífice Juan Pablo II sostuvo con Epstein y Maxwell en el Vaticano, donde les dio la bendición como a cualquier visitante.

Jackson, el llamado "Rey del Pop", fallecido en 2009 y ensombrecido por acusaciones de abuso de menores en su mansión Neverland, tuvo amistad y acudió a la casa de Epstein en Palm Beach en ocasiones.

Una víctima de Epstein, Johanna Sjoberg, dijo que en la casa del criminal conoció tanto a Jackson como al ilusionista David Copperfield, aunque aseguró que no tuvo contacto con el intérprete de "Billie Jean".

"¿Alguna vez conociste a alguien famoso cuando estabas con Jeffrey?", le preguntaron en una audiencia, según los documentos.

"Conocí a Michael Jackson... en la casa (de Epstein) en Palm Beach".

Cuando se le preguntó sobre si le dio masajes a Jackson, Sjoberg respondió: "No lo hice".

En cuanto al mago, dijo que Copperfield cenó en una de las casas de Epstein e hizo "algunos trucos de magia".

"¿Observó que David Copperfield era amigo de Jeffrey Epstein?", le cuestionaron. Sjoberg dijo que sí.

"¿Alguna vez habló Copperfield contigo sobre la relación de Jeffrey con chicas jóvenes?".

"Me preguntó si sabía que a las chicas les pagaban por encontrar otras chicas".

Copperfield, añadió, no le dio más detalles sobre esa pregunta.

"¿Dijo si eran adolescentes o de 20 años, algo por el estilo?", le insistieron.

"No lo hizo".

En 2016 Sjoberg declaró haber sido una de las múltiples víctimas de Epstein. Dijo que en la casa de éste en Manhattan, en 2001, al posar para una foto con su anfitrión, Maxwell, Virginia Giuffre (entonces de 17 años) y el Príncipe Andrés, éste colocó una mano sobre su pecho. Andrés negó los hechos.

Esta lista, con unas 180 personas, tiene su origen en una demanda por difamación que Giuffre, una de las acusadoras más prominentes de Epstein, interpuso contra Maxwell hace tiempo. Los nombres y detalles se mantuvieron en privado por años hasta que un juez federal dictaminó en diciembre que no había justificación legal para reservarlos.

A Andrés le retiraron la mayoría de sus títulos reales por su asociación con Epstein. En un sonado caso, Giuffre demandó al Príncipe por abuso sexual cuando era adolescente, pero llegó a un acuerdo civil por una suma no revelada, pero que se especuló en 12 millones de libras.

Trump, el multimillonario y polémico ex Presidente de EU, aparece en los documentos como conocido de Epstein, pero no se menciona ningún comportamiento delictivo. En cambio, Clinton, otro ex Mandatario, era mucho más cercano al financiero y viajó con él en la década del 2000; se le menciona docenas de veces, pero sin indicios claros.

En su testimonio, Sjoberg declaró que Epstein "dijo una vez que a Clinton le gustan las jóvenes, refiriéndose a las niñas".

En los interrogatorios salieron los nombres de famosos como Al Gore y Naomi Campbell, pero las víctimas dijeron no haberlos visto. Circularon versiones de que el físico Stephen Hawking y Oprah Winfrey participaron en reuniones con Epstein, pero no está claro.

Decenas de mujeres han acusado a Epstein de obligarlas a prestar servicios sexuales a él y a sus invitados en su isla privada del Caribe y en casas que poseía en Nueva York, Florida y Nuevo México.

Epstein murió en una celda de la cárcel de Manhattan en 2019 tras ser arrestado por tráfico sexual infantil y conspiración. Investigadores federales y de NY dictaminaron que se suicidó a los 66 años.

Maxwell, de 62 años e hija del magnate británico de los medios Robert Maxwell, cumple una condena de 20 años de prisión por reclutar a menores.